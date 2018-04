Băsescu, despre neconstituţionalitatea Comisiei de anchetă a activităţii şefului SPP: CCR a procedat absolut corect

"Absolut corectă. Gândiţi-vă ce s-ar fi întâmplat dacă o aprobau - ar fi creat un precedent care să vină pe urmă şi la o comisie specială care să desfiinţeze SRI sau să-l mute şi la SIE şi aşa mai departe. Curtea Constituţională a procedat absolut corect. Nu e treaba Parlamentului să facă comisii speciale de anchetă pentru un serviciu care este în subordinea CSAT şi nu a Parlamentului. Ei pot face anchete în ceea ce priveşte SRI, că îl au constituţional sub control, pot face anchete în ceea ce priveşte SIE, că îl au constituţional sub control, dar SPP este sub controlul CSAT", a declarat fostul preşedinte Traian Băsescu, senator PMP, citat de Mediafax.

CCR a admis, marţi, sesizările PNL şi USR referitoare la înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă a activităţii şefului Serviciului de Protecţie şi Pază (SPP), Lucian Pahonţu, ceea ce înseamnă că această Comisie nu poate funcţiona.

Pe 22 februarie, PNL a atacat la CCR Hotărârea Parlamentului privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea activităţii directorului SPP, Lucian Pahonţu, afirmând că obiectivele anchetei intră în competenţa CSAT şi ale preşedintelui României.