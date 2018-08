Bebelușul nu vrea în cărucior! Ce fac?

"Nu pot sta in casa, trebuie sa ies", "in portbebe nu pot sa-l duc mereu, uneori am cumparaturi de facut si caruciorul chiar ma ajuta", "s-a intamplat sa adoarma cand eram afara si punandu-l in carut mi-a usurat, la propriu, viata" etc. Iti sunt cunoscute scenariile respective, nu-i asa?

Citeste si: Lucruri necesare pentru bebelus: cum sa cumperi fara a cheltui prea mult Ce faci daca si tu ai in casa un mic "revolutionar", un bebelus "anti-carucior"? Alege un carucior care sa fie "cu fata la mama"! Da, se pare ca nu conteaza atat de mult cat de frumos si ce design deosebit are caruciorul. Cel putin, nu pentru bebelus. Specialistii sustin ca bebelusul va fi mult mai putin stresat daca o va vedea pe mama lui in preajma, de aceea, cele mai bune carucioare sunt considerate cele in care ai posibilitatea sa-ti transporti copilul, atat cu fata spre tine, cat si cu fata spre drum.

: bara de tip arc, de care poti atasa tot felul de jucarii colorate, speciale pentru bebelusi (alege-le pe cele care pot fi detasate si spalate usor). Papa bun – bun! Daca ai un bebelus mai mare, care sta asezat in fund si care a inceput diversificarea de ceva timp, atunci o solutie buna ar fi sa-i oferi gustari simple si sanatoase (de exemplul, un biscuit moale, fara zahar, pe care sa-l rontaie).