Bianca Rus, din nou probleme cu kilogramele: De câte ori mă enervez, mă duc la frigider şi încep să mănânc

Bianca Rus este în culmea fericirii şi este pregătită să facă pasul cel mare, alături de iubitul ei, care a cerut-o de soţie în urmă cu câteva luni. Vedeta vrea ca până la nuntă să slăbească mai multe kilograme, însă dacă nu va reuşi, nu va fi o piedică în organizarea marelui eveniment

"Nu vreau să îmi tai stomacul, vreau să îmi pună un medic un balon în stomac. Fără riscuri! E o intervenţie care durează puţin. Dragostea îngraşă! Eu sunt o femeie împlinită. Şi pe sistem nervos mi se întâmplă. De câte ori mă enervez, mă duc la frigider şi încep să mănânc. Şi eu nu mănânc mult, ciugulesc. Ciugulesc de ici, de colo. Iubitul ştie ce fac, dar nu comentează nimic. Eu o să mă mărit şi dacă slăbesc şi dacă nu slăbesc.

Iubitul meu vrea. E foarte convins. Suntem fericiţi! Anul ăsta o să facem nunta. Mulţumesc lui Dumnezeu că totul e ok. Cred că mâine o să mă duc să fac analize. Din ce am citit pe internet, e un doctor bun. Am emoţii teribile, toată tremur. Cred că de-asta şi mănânc mult, de la emoţii. Nu dorm noaptea, mă gândesc numai la asta. E ceva important pentru mine. Sper ca analizele să iasă bine, iar intervenţia să fie un succes. Nu o să renunţ la persoana care mă iubeşte, chiar dacă vreodată o să slăbesc şi o să arăt senzaţional. Iubitul are încredere în mine şi în ce simt", a spus Bianca Rus la un post de televiziune, potrivit cancan.ro.