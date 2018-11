Biserica Protestantă germană denunţă mercantilizarea Crăciunului

"Ce rămâne din ritmul vieţii, ritmul anului ecleziastic, dacă totul este disponibil fără întrerupere şi devine, deci, nesemnificativ?", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Bisericii Evanghelice din Germania (EKD), organizaţia ce grupează bisericile luterane şi reformate din regiunile germane.



"Comercializarea feroce a Adventului (cele patru săptămâni care preced naşterea lui Iisus, n.r.) şi a Crăciunului constituie cu adevărat un contra-mesaj faţă de ceea ce Biblia ne învaţă", a adăugat reprezentantul EKD, informează Agerpres.



În colimatorul EKD a intrat şi deschiderea tot mai devreme în raport cu data de 24 decembrie a târgurilor de Crăciun, care sunt foarte populare în Germania.



Cele mai multe dintre oraşele germane, precum Frankfurt, Berlin, Hamburg, Koln şi Lubeck, vor inaugura începând din 26 noiembrie târguri de Crăciun unde sunt serviţi covrigi, vinuri fierte şi alte produse de patiserie. Altele se deschid joi la Freiburg, Dortmund, Dusseldorf. "O infamie", consideră EKD, potrivit Agerpres.



Această instituţie îi reprezintă pe protestanţii din Germania, al căror număr este estimat la 21,5 milioane (contra a 23,3 milioane de catolici, potrivit cifrelor comunicate de EKD), vrea să se respecte cadrul tradiţional "al celor patru săptămâni de Advent", care vor debuta în acest an pe 2 decembrie.



Această opinie este împărtăşită de unii dintre catolici. "În calitate de creştini credincioşi, este important pentru noi să subliniem că sărbătoarea Crăciunului nu este o celebrare culturală oarecare, cu lumini la sfârşit de an, ci sărbătoarea naşterii lui Iisus", a declarat Ulrich Lota, purtător de cuvânt al diocezei din Essen, potrivit Agerpres.



Germania are o tradiţie îndelungată în ceea ce priveşte târgurile de Crăciun. Una dintre primele manifestări de acest tip, organizată la Dresda, datează din anul 1434, când Frederik al II-lea al Saxoniei a autorizat amenajarea unui târg specific în Ajunul Crăciunului, denumit "Striezelmarkt", foarte apreciat până în zilele noastre. În 2018, acest târg îşi va deschide porţile pe 28 noiembrie.