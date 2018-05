"Bombă. Andreea Tonciu, gravidă..." Fosta asistentă TV a făcut declaraţii neaşteptate după scandalul cu soţul

Dupa ce s-a speculat ca cei doi indragostiti, care au impreuna un copil, fac pregatirile pentru actele de divort, situatia s-a schimbat total, scrie wowbiz.ro. Cei doi au plecat impreuna intr-o vacanta, fara fetita, si pare ca au reusit sa isi rezolve problemele.

Andreea Tonciu a recunoscut ca se mai cearta cu sotul ei, insa nu vrea sa divorteze. Cat despre un al doilea copil.

"Ma cert cu sotul meu. Eu nu m-am casatorit acum de doi ani de zile ca sa destram aceasta relatie. Am fost Si eu la mare. Sotul meu a Stiut ca plec la mare, a fost Si de acord. Am plecat cu sora mea pentru ca ea acum are 18 ani Si iSi dorea sa ajunga de 1 mai la mare Si nu are anturaj. (...) Mi-a facut o surpriza acum vreo saptamâna. A luat aceasta vacanta

. A zis sa mergem de ziua mea. am fost i anul trecut in Antalya. Mergem la un hotel unde nu au voie copiii. Vom pleca singuri ca indragostitii. Rebi ramâne la mama Si este la gradi. Voiam sa plec in Maldive, dar la hotelul la care vreau eu sa merg este extrem de scump. Nu a renuntat la gând, o sa plecam in ianuarie. Pâna in sarbatori o sa mai am o vacanta de la sotul meu.

Mergem tot in Antalya cu Rebecuta, dar vom merge la 1 august. Am ajuns acasa Si am vazut in living o punga mare. Mi-a luat o pereche de pantofi. Mi i-a luat exact pe cei care imi placeau. Stie exact ce imi place. (...) Deocamdata nu (n.r. al doilea copil). intre mine Si sora mea este o diferenta de 14 ani. Ce ar fi sa fac pe la 50 de ani? Bomba, Tonciu, gravida la 50 de ani. (...) Sunt fericita pentru ca in sfârSit sotul meu a inteles ca imi place viata asta. Tonciu revine", a spus bruneta la o emisiune TV.