DEZVĂLUIRI-BOMBĂ Procurorii Lucian Onea şi Mircea Negulescu au cerut fabricarea probelor împotriva lui Ponta şi Ghiţă STENOGRAME VIDEO

Vlad Cosma, fost deputat al carui tata (Mircea Cosma, ex-presedintele Consiliului Judetean Prahova) fusese retinut de DNA si atat el cat si sora sa, Andreea Cosma, actual deputat PSD, aveau dosare penale fabricate la DNA Ploiesti de procurorul Mircea Negulescu, face dezvaluiri-bomba.

In inregistrarea de 35 de minute, deputatul Vlad Cosma povesteste ca in anul 2015 a fost santajat in sediul DNA Ploiesti, sub amenintarea arestarii lui si a familiei sale (tatal si sora) sa plasmuiasca un denunt si o serie de probe pe care sa le trimita la sediul DNA, prin fax si prin posta. In acest sens, deputatul Vlad Cosma dovedeste cu inregistrari pe care le-a realizat personal cu un ceas, fotografii si probe de trimitere a faxului si alte documente, cum a fost constrans de procurorii DNA Mircea Negulescu, zis "Zdreanta", si seful acestuia Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, sa trimita o anonima din Republica Moldova, insotita de documente plasmuite, care sa fie folosite intr-un dosar penal in care s-a incercat arestarea fostului premier Victor Ponta si a deputatului Sebastian Ghita (deveniti inamici ai Laurei Kovesi dupa ce au contribuit decisiv pentru numirea ei la sefia DNA, dupa ce si-a incheiat cele doua mandate de procuror general al Romaniei).

Cel mai grav, fostul deputat Vlad Cosma prezinta in expunerea sa de 35 de minute, inregistrari audio revoltatoare ale discutiilor sale purtate cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea. Primul dintre ei, Mircea Negulescu vorbeste in clar de un plan de fabricare de probe, si afirma in mai multe randuri ca vrea sa-l “paradeasca” pe deputatul Sebastian Ghita, ca vrea sa ii ia toti banii, vorbind in clar ca are acceptul atat a sefului lui direct Lucian Onea, dar mai ales a sefei DNA Laura Kovesi.

Prezentam in continuare filmul cu denuntul public facut de ex-deputatul PSD Vlad Cosma la adresa procurorilor DNA Ploiesti Lucian Onea si Mircea Negulescu, cu referiri clare la Laura Codruta Kovesi, dar si stenogramele inregistrarilor audio din 2015 prezentate de acesta.

Sursa: luju.ro.

STENOGRAMELE INREGISTRARILOR CU PROCURORII DNA PLOIESTI, MIRCEA NEGULESCU SI LUCIAN ONEA

INREGISTRAREA 1 - Stenograma inregistrarii cand procurorul DNA Mircea Negulescu spune ca pregateste arestarea deputatului Sebastian Ghita: “Il luam din toate partile, il ardem ca pe soareci... ajunge ca Udrea... el de miercurea trecuta e un mort viu. Si nu stie!”

Procuror Mircea Negulescu: Eu maine fac discutia, ma duc cu Lucica (n.r – Lucian Onea, seful DNA Ploiesti) la Bucuresti, facem discutia... da?

Deputat Vlad Cosma: Da

Procuror Mircea Negulescu: Ii spun ce am, cum am, bang bang, da?

Deputat Vlad Cosma: Nu-i spune de mine… nu-i spune de mine

Procuror Mircea Procuror Mircea Negulescu: Cum?

Deputat Vlad Cosma: La Bucuresti

Procuror Mircea Procuror Mircea Negulescu: Pai aia nu stie de tine (n.r – Kovesi), stie de Tata Biticu...

Iordache: Cum sa nu spuna

Procuror Mircea Negulescu: Cum sa nu-i spun ma, manca-ti-as!

Iordache: E foarte bine sa spuna de tine

Deputat Vlad Cosma: Stiu eu daca e bine… poate nu ii convine

Procuror Mircea Negulescu: Ce ne facem ma… le spala creierul, sa moara mama!

Iordache: Da!

Procuror Mircea Negulescu: Ba, tu nu intelegi ca toata lumea e PA? Ca puterea mea nu sta in functie, ci sta pe butoane... cand am eu mana de fac - bate in masa

Deputat Vlad Cosma: Deci tu... am inteles. O arunci pe Lucica, astepti sa vezi daca il extrage si dupa aia te apuci si tu.

Procuror Mircea Negulescu: Nu vreau sa aiba reprezentarea ca eu am fost la capatul… (n.r – despre deputatul Sebastian Ghita)

Deputat Vlad Cosma: Pai oricum o are

Procuror Mircea Negulescu: Ca ce?

Deputat Vlad Cosma: Ca tu esti!

Procuror Mircea Negulescu: Ca eu sunt? De ce? Ai vorbit cu el acuma si ti-a lasat...

Deputat Vlad Cosma: Nu, dar vede toata lumea

Procuror Mircea Negulescu: Adica ce vede toata lumea? Ca nu inteleg. Cine vede?

Deputat Vlad Cosma: Ca intrebi, ca... Toader... ca Badescu… ca na... (n.r – pe cine aresta Mircea Negulescu)

Procuror Mircea Negulescu: Toader e dauna totala!

Deputat Vlad Cosma: Pai vede ca-l chemi... mna

Procuror Mircea Negulescu: Pai nu l-am chemat, il ard asa din zbor. Toader a fost asa… un fetis. (n.r – Toader a fost arestat la vointa lui Mircea Negulescu)

Deputat Vlad Cosma: Da dar vede ca tu..

Procuror Mircea Negulescu: Si cine sa-l ia pe Toader? Il iau eu.

Deputat Vlad Cosma: Pai nu-l lua nimeni pana acum. Dintr-o data l-a luat cineva pe Toader.

Procuror Mircea Negulescu: Asta e… ce? L-am luat pe el? L-am luat pe Toader.

Deputat Vlad Cosma: Mda.

Procuror Mircea Negulescu: Stie ca daca intru pe la el, i-am dat-o la temelie. Vreau sa-l paradesc dar nu cu mana mea.

Deputat Vlad Cosma: Vrei sa vezi daca au astia forta (n.r – DNA Ploiesti)

Procuror Mircea Negulescu: Nu, vreau sa-l paradesc cu mana altcuiva pentru ca asa s-a stabilit. Da? Ca sa nu ies eu in fata.

Deputat Vlad Cosma: Si daca ieseai tu ce?

Procuror Mircea Negulescu: Nu stiu care au fost…

Deputat Vlad Cosma: Si l-au gasit pe Lucica? (n.r – Lucian Onea, seful DNA Ploiesti)

Procuror Mircea Negulescu: Pai Lucica el a zis: “Hai frate sa paradim”... ca vrei tu?

Deputat Vlad Cosma: Ce justitie...

Procuror Mircea Negulescu: Deci eu vreau sa-ti spun ceva, pe bune acum. Tu stii foarte bine cat de apreciat este… el e deputat, nu? La Camera Deputatilor. Fac pariu cu tine ca ii se ridica imunitatea cu 80%? (n.r – despre deputatul Sebastian Ghita)

Deputat Vlad Cosma: Da’ dupa aia nu ii aproba la tribunal.

Procuror Mircea Negulescu: aoleu…aoleu. La care tribunal?

Deputat Vlad Cosma: La Inalta Curte

Procuror Mircea Negulescu: La Inalta Curte? Aoleu… il luam din toate partile, il ardem ca pe soareci. Daca asta vrea (n.r – Onea Lucian, seful DNA Ploiesti) doua saptamani i-a dat, atat. In doua saptamani incepe Jidhadu. Ce vrei mai mult d-atat? Da’ Jidhadu pe fata!

Deputat Vlad Cosma: Ii face si lui cum ii faci tu

Procuror Mircea Negulescu: Aoleu… cred ca ajunge ca Udrea (n.r. -Elena Udrea a fost arestata 72 zile). Ii ridica imunitatea la trei zile, ii mai ceri o ridicare, mai ceri o ridicare.

Iordache: Si crede-ne ca omul…

Procuror Mircea Negulescu: E dauna totala...

Iordache: Nu cred ca e in postura sa...

Procuror Mircea Negulescu: Nu pune nimeni frana

Iordache: Ha...

Procuror Mircea Negulescu: Pai, ce sa fac, daca am inceput sa fac probe? Astea sunt pe fata nu sunt pe spate. Nu sunt la vrajeala, la informativ... la alea, la haules. Vine un moment pentru toate, da? Si el de miercurea trecuta e un mort viu. Si nu stie...

Deputat Vlad Cosma: Ma rog, na… tu o tii pe a ta, eu pe a mea, vedem la urma cine are dreptate.

Procuror Mircea Negulescu: Pai o sa vezi ca eu am dreptate. Daca eu am dreptate, imi faci un 19? Imi dai mie un 19 asa... poate am nevoie vreodata. Ce dracu, tu crezi ca… da’ stii ca ala de la GFR vrea sa faca denunt (n.r. - despre Gruia Stoica, patronul GFR)

Deputat Vlad Cosma: Pe cine?

Procuror Mircea Negulescu: Pe un ministru. Da-mi si mie numarul lui Nichita (n.r – avocat al lui Gruia Stoica), baga-mi-as pula, m-a luat dupa strada ca vrea sa vina ala de la GFR, Gruia Stoica, sa faca un denunt.

Iordache: 0788....

Procuror Mircea Negulescu: Stai putin, mai usor… 0788...

Iordache: 500

Procuror Mircea Negulescu: 500, da

Iordache: 811

Procuror Mircea Negulescu: 811 (apeleaza) Nu raspunde asta

Deputat Vlad Cosma: Poate nu stie cine esti, da-i si tu un mesaj.

Iordache: Il sun eu?

Procuror Mircea Negulescu: Da

Iordache: Cat aveti pe ala, 0744?

Procuror Mircea Negulescu: Da

Iordache: A inchis. Imi da ca nu e disponibil

Procuror Mircea Negulescu: Cu cacatul ala de telefon care il ai tu...

Iordache: Sunt bugetar...

Procuror Mircea Negulescu: Nu, l-a inchis, e corect. O fi in vreo sedinta.

Iordache: Are copil mic

Procuror Mircea Negulescu: Daca are copil mic ce? Nu poti sa vorbesti?

Iordache: Probabil il spala pe ala mic la cur... nu stiu

Procuror Mircea Negulescu: Deci e lumea bine...

INREGISTRAREA 2 - Stenograma inregistrarii cand procurorul DNA Mircea Negulescu spune ca vrea sa se duca la sefa DNA Laura Kovesi sa-i explice “schema”

Procuror Mircea Negulescu: Lasa-ma sa-ti explic. Ai cuvantul… daca tu ai incredere, vreau sa ma duc cu ele la Kovesi sa ii le arat

Deputat Vlad Cosma: Merg cu tine de mana

Negulescu: Bai omule, vreau sa ii arat… sa ii arata schema si ca eu nu vorbesc prostii.

Iordache: Daca nu...

Procuror Mircea Negulescu: Bai Vlad, ai incredere in mine? Nu-ti fac nici o combinatie. Pe... ai cuv... ma jur pe copilul meu, pe Dragos, ca nu-ti fac absolut nici o combinatie. Da’ nu vreau sa ma duc in pula mea si vreau sa: Uite ba manca-ti-as pizda (n.r - despre intentia de a se adresa lui Kovesi), sa ii explic bang bang bang bang si gata. Si i-am dat-o la temelie, intelegi? Lasa-ma sa fac chestia asta. Deci nu…

Deputat Vlad Cosma: Merg si eu cu tine

Procuror Mircea Negulescu: Nu am cum sa te iau la prima discutie, la a doua te iau fara probleme. Da’ lasa… n-ai incredere in mine ? Frate, m-am jurat pe copilul meu … Doamne… N-am nici un…, bai, fi atent , ai cuvantul meu de om… omule, nu fac combinatii!

INREGISTRAREA 3 - Stenograma inregistrarii cand procurorul DNA Mircea Negulescu spune ca va merge cu seful lui Lucian Onea la Bucuresti, la “Doamna K” si ca nu a fost lasat sa-l umfle pe Sebastian Ghita pe evaziune fiscala. Negulescu vorbeste pe whatsapp cu Onea

Procuror Mircea Negulescu: El poate… pe mine nu m-au lasat sa il iau pe evaziune si pe spalare ca era mort demult (n.r – deputatul Sebastian Ghita)

Deputat Vlad Cosma: De ce nu te-au lasat?

Procuror Mircea Negulescu: Nu venise vremea atunci, nu stiu

Deputat Vlad Cosma: Si acum? De ce nu te lasa acum pe evaziune?

Procuror Mircea Negulescu: Pentru ca nu vreau eu sa ies la inaintare. A zis ca e mai bine asa. Pentru ca el stie ca eu sunt creierul. Sa-l sun pe Lucica, pula mea, il doare la pula si p-asta, eu muncesc pentru el (n.r – Lucian Onea, seful DNA Ploiesti)

Conversatie telefonica intre Negulescu si Onea: ...Procuror Mircea Negulescu: Onea: “Esti la serviciu? Am inteles. Hai suna-ma tu, te rog frumos, da? Da. Hai pup, pa pa.“

Procuror Mircea Negulescu: Asta a plecat de la serviciu, cred ca e intr-o discutie. Tu crezi ca fac ceva, de capul meu asa? In viata asta? Ca stiu, sunt... si ca stiu sa combin lucrurile e alta treaba, dar asta nu inseamna ca... ha

Conversatie telefonica intre Negulescu si Onea: ...Procuror Mircea Negulescu: Onea, salut! Ce faci? Esti la servici? Aha... te iau p’ alaltu, ai 3G sa pot sa vorbesc p’ alaltu? (n.r – sa vorbeasca pe whatsapp) Mama… iti scriu de-mi vine boala pe cap, ca am multe de… da? Hai ca incerc eu sa te sun acuma, da?

Deputat Vlad Cosma: Pe ce il suni?

Procuror Mircea Negulescu: Pe whatsapp

Conversatie telefonica intre Negulescu si Onea: ...Procuror Mircea Negulescu: Onea: “Salut! Hai ca-ncerc sa-ti scriu ca sa nu mai… da? O face undercover. Iti scriu acuma, da? OK... hai”

Stai sa ii zic: ”Singura conditie este sa mergem la “doamna K”, dupa care...ca sa fie sigura”. (n.r. – Procurorul Mircea Negulescu ii scrie pe whatsapp lui Onea Lucian)

Procuror Mircea Negulescu:A zis OK. Vezi, nu? Citeste daca vrei, sa nu zici ca mananc cacat.

Deputat Vlad Cosma: Da, da-mi sa ii scriu si eu ceva.

Procuror Mircea Negulescu: Sunt cu V (n.r. – Vlad Cosma)... Da...(sunet de taste)

Procuror Mircea Negulescu: Ne vedem maine sa vorbim. OK (citeste mesaje). Uite, a zis OK. Ce pula mea vrei mai mult?

INREGISTRAREA 4 - Stenograma inregistrarii cand procurorul DNA Mircea Negulescu spune ca seful lui Lucian Onea s-a dus la “Doamna K” si ca aceasta “a fost foarte incantata... Si asteapta cu mare satisfactie chestia asta”. Negulescu afirma ca autorii planului vor sa-l aresteze pe deputatul Ghita ca sa-i dea dauna totala: “vrem sa ii luam inclusiv banii. Tot ce are!”

Procuror Mircea Negulescu: Lucica (n.r – Lucian Onea, seful DNA Ploiesti)... deci s-a dus la Bucuresti, doamna a fost foarte incantata. Da? Si asteapta cu mare satisfactie chestia asta.

Deputat Vlad Cosma: Da ma, stiu. O sa-mi zici de...

Procuror Mircea Negulescu: Deci daca tu o faci asa cum iti spun eu p-asta chiar vrea sa-l ia (n.r – despre deputatul Sebastian Ghita). Da? Si-l ia bine de tot. Da? Asculta-ma… el oricum e dauna totala (n.r – Sebastian Ghita). Deci noi vrem sa ii luam inclusiv banii. Da? Tot ce are. Deci ii luam tot, da? Problema e sa avem scanteia, sa declansam scanteia. Ba, deci eu vreau… deci asculta-ma!

Deputat Vlad Cosma: La 5 o tai ca vine si Andreea. (n.r – sora sa notatul Andreea Cosma)

Procuror Mircea Negulescu: Unde vine?

Deputat Vlad Cosma: In Ploiesti.

Procuror Mircea Negulescu: Stiu ca vine

Deputat Vlad Cosma: Tu raspunzi

Procuror Mircea Negulescu: Ah?

Deputat Vlad Cosma: Tu raspunzi, ca am mers pe mana ta!

Procuror Mircea Negulescu: Ba, e nebun asta, sa moara mama! Daca nu ma ia capu... Doamne…

Iordache: Are dreptate.

INREGISTRAREA 5 - Stenograma inregistrarii cand procurorul DNA Mircea Negulescu spune ca manevra si regia se vor face la Bucuresti si ordona o interceptare pe mandat provizoriu

Deputat Vlad Cosma: OK

Procuror Mircea Negulescu: Da? Astea toate.

Deputat Vlad Cosma: Da

Procuror Mircea Negulescu: Fac manevra la Bucuresti. Aia de la Bucuresti ii dau lu'...

Deputat Vlad Cosma: Cui vreti voi

Procuror Mircea Negulescu: Ii dau lui Lucica (n.r – Lucian Onea, seful DNA Ploiesti)

Deputat Vlad Cosma: Da, pai asta zic

Procuror Mircea Negulescu: Facem regia impreuna

Deputat Vlad Cosma: Pai asta zic

Procuror Mircea Negulescu: Si dupa ce i-a dat de la Bucuresti ala, asta face... il verificam p’asta. Stai asa putin

Deputat Vlad Cosma: Da

Procuror Mircea Negulescu: Aaa, da-mi incoa o hartie... (Mircea Negulescu noteaza pe foaie: Alin Petran ...27/113/322)

Convorbire telefonica intre procurorul Mircea Negulescu si o persoana numita: Dragos:

Procuror Mircea Negulescu: “Dragos, din punct de vedere tehnic te intreb, ipotetic, eu am un nr de telefon. Vreau sa stiu daca este activ si daca persoana care il detine este in tara. OK, pe provizoriu sau pe...nu? OK, bine... ms mult. Da, trebuie sa-l marcam, da, am inteles, OK, bine. Gata... bine, te pupa tata! Bine, te pup, pa, pa. A, nu, de ce? Nu tatutu, lasa ca facem alta… am intrebat ca voiam sa stiu care e procedeul ca sa nu gresesc, da? Bine Dragos, te pup, sa traiesti!”

Procuror Mircea Negulescu: Il ia la interceptare in 24 de ore, il marcheaza si mi spune daca e activ si daca e gagiu in tara, pula mea si am terminat.

INREGISTRAREA 6 - Stenograma inregistrarii cand procurorul DNA Mircea Negulescu ii cere deputatului Vlad Cosma sa plasmuiasca o anonima si sa o trimita la DNA si ca “toti sunt interesati... stie doamna, stie Lucica...”

Procuror Mircea Negulescu: D’astea sunt toti foarte interesati. Daca eu am vorbit asa… stie doamna... aia, Lucica (n.r – Lucian Onea, seful DNA Ploiesti) si eu. Si omul asta (n.r – Iordache), atat... Eu as fi vrut... tu ai alea la tine? Nu, hai sa facem... eu m-am gandit asa: daca o punem intr-un plic…

Deputat Vlad Cosma: OK

Procuror Mircea Negulescu: Si o trimite un anonim

Deputat Vlad Cosma: Unde?

Procuror Mircea Negulescu: Aaa… la DNA. Cu un scris pe calculator

Deputat Vlad Cosma: Pe foi?

Procuror Mircea Negulescu: Pe ce vrei tu, pe foi, pe stick, pe pula mea, mi se rupe. Din care sa rezulte ca este scrisul lu ala… Sebastian Ghita... si ca in perioada asa… ca nu, astea... vom face la fel.

Deputat Vlad Cosma: Bine, cum ii zice lui Lucica? (n.r – Lucian Onea, seful DNA Ploiesti)

Procuror Mircea Negulescu: Sa ajunga acolo

Deputat Vlad Cosma: Vine asa

Procuror Mircea Negulescu: O anonima

Deputat Vlad Cosma:.. Un om pe strada si hop fix...

Procuror Mircea Negulescu: O anonima, da...

Iordache: Un cetatean… care e indignat

Procuror Mircea Negulescu: Mai sunt si alte lucruri care duc la asta, nu esti numai tu pe strada asta!

INREGISTRAREA 7 – In care procurorul Lucian Onea, seful DNA Ploiesti se arata incantat ca s-a trimis plicul si adresa cu anonima de pus la dosar si ii spune deputatului Vlad Cosma: "E in regula, e super bine!”

Deputat Vlad Cosma: E ok?

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Da, e in regula.

Deputat Vlad Cosma: Se vede...

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: E in regula, nu se vede. D-aia imi trebuie si plicul.

Deputat Vlad Cosma: A trimis si plicul

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Ok, e in regula

Deputat Vlad Cosma: V-am zis...

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: E in regula, e super bine!

Deputat Vlad Cosma: Da?

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Da. E super bine. Am gasit, e OK. Bun, si o sa fac in asa fel sa zica ca, asa m-am gandit eu, chestia cu Alba cu asta... e prea din zona aia si o sa fac cu zona Iasi, cu zona Moldovei.... Ca si cum martorul ala audiat e identificat in zona respectiva.

Deputat Vlad Cosma: Si denuntul unde s-a depus ?

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Eu nu am denunt la dosar, nu. La mine apare o declaratie de martor, care l-am identificat eu undeva. E clar?... Nu e, discutam, daca e vreo problema o discutam. Da?

Deputat Vlad Cosma: Nu, atata voiam sa vad ca a ajuns materialul (n.r. Faxul trimis la DNA din Republica Moldova), plicul l-a trimis.

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: E foarte bine asa

Deputat Vlad Cosma: E pe foi... ma chemati si-mi spuneti: asta se vede bine asta nu.

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Da,da, da! Mie imi trebuie pentru o constatare, sa fac o constatare ca e scrisul lui. Asta e toata treaba. Dar eu zic ca daca copia e buna, nu e. Aia se vede neagra (n.r. - cea venita prin fax din Republica Moldova). Se vede… nu e nici o problema. E in regula!

INREGISTRAREA 8– In care procurorul Lucian Onea, seful DNA Ploiesti se declara iar multumit de modificarile facute la denuntul trimis anonim la DNA, si il asigura pe deputatul Vlad Cosma ca ii va da voie sa plece tatalui acestuia Mircea Cosma, ex-presedintele CJ Prahova, retinut si inculpat de DNA Ploiesti

Deputat Vlad Cosma: E aglomeratie… proaspete si calde! (n.r - tabelele modificate fara data)

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Asa

Deputat Vlad Cosma: Si toate celelalte ...

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Asa..

Deputat Vlad Cosma: Fara data, fara nimic

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Asa

Deputat Vlad Cosma: E OK?

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: E bine

Deputat Vlad Cosma: Plicul nu vi-l las

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: ...nu, am plicul... (n.r - cel sosit prin posta)

Deputat Vlad Cosma: Da, nu, zic plicul asta.

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Nu, e OK. Gata! E in regula

Deputat Vlad Cosma: Asa, va intreaba Mircea (Mircea Cosma, ex-presedintele CJ Prahova si tatal deputatului Cosma, retinut de DNA)... i-ati aprobat aia?

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Ii dau astazi, ii dau voie sa plece. N-am apucat sa fac, cand pleaca el?

Deputat Vlad Cosma: Da, multumim. Vineri

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Pleaca vineri, azi suntem... marti (nr. - marti, 26 mai 2015)

Deputat Vlad Cosma: Marti

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Deci ii dau voie sa plece, poate sa organizeze tot

Deputat Vlad Cosma: Bine

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Nu stiu daca am timp sa fac astazi, daca fac azi sau maine. Ii dau voie sa plece!

Deputat Vlad Cosma: Am inteles, nu e problema, daca avem acord verbal...

Lucian Onea, seful DNA Ploiesti: Nu e problema

Deputatul PSD, Andreea Cosma, a anunțat că pe numele șefilor DNA Prahova a fost depusă o plângere penală la Parchetul General. Este vorba de Mircea Negulescu , la data faptelor procuror în cadrul DNA Prahova, pe numele lui Onea Lucian, la data faptelor șef serviciu în cadrul DNA Prahova, pe numele lui Giluela Diaconu, la data faptelor procuror în cadrul DNA Prahova și Savu Alfred, la data faptelor procuror în cadrul DNA Prahova.