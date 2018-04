BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Silvia şi Iuliana, replici tăioase în cadrul show-ului

Castigatoarele sezoanelor trecute ale show-ului se razboiesc in afirmatii dureroase si isi ascut armele in fata tuturor. Mai mult, Silvia compara vestimentatia si prestatia artistica a Iulianei cu un copac, fapt care o face pe Iuliana sa izbucneasca in lacrimi.

"Tinuta este plata! Este ca si cum te uiti printr-o fereastra si vezi in fata casei un copac cu flori. Nu misca, nu face nimic. Sta. Daca ai vedea in jurul copacului fazani, pasarele, altfel ar fi", spune ironica Silvia.

Silvia, deloc surprinsa si cu atat mai putin sensibilizata de lacrimile Iulianei, o tachineaza fara ezitare pe rivala ei, Iuliana.

"Atentie! Seismologia! Avem cutremur de 9,9 grade pe scara Richter. Placile tectonice se prabusesc", adauga aceasta.

Denisa vine in sustinerea afirmatiilor Silviei si insinueaza ca motivul lacrimilor Iulianei este declasarea acesteia din topul preferintelor telespectatorilor in Gala trecuta.

"Este luni! Cand esti in top trei luni, "trebuie" sa plangi", afirma Denisa.