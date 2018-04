BRAVO AI STIL ALL STARS 14 aprilie 2018 KANAL D LIVE VIDEO: Juraţii taie în carne vie, ce concurentă este eliminată. Surpriză mare

Gala “Musical”, așa cum este denumită ediția specială de sâmbătă “Bravo, ai stil! All Stars”, se anunță a fi una specială și imprevizibilă.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D.

"BRAVO, AI STIL! ALL STARS", 14 aprilie 2018. Timpul trece, emoțiile cresc, iar concurentele se străduiesc să fie cele mai bune. Momente impecabile, ținute 100% reprezentative pentru concurente și, nu în ultimul rând, atitudine, asta așteaptă membrii juriului din partea celor opt fete rămase în concurs. "BRAVO, AI STIL! ALL STARS", 14 aprilie 2018. Sâmbătă seară, vor intra în lumea minunată a filmului muzical prin intermediul concurentelor care ne vor aduce aminte, prin intermediul ținutelor și al momentelor artistice, de renumite bijuterii ale cinematografiei mondiale, "Sunetul muzicii" sau "Fantoma de la Opera". "BRAVO, AI STIL! ALL STARS", 14 aprilie 2018. Există, însă, și momente care îi vor lăsa uimiți pe jurați, situații în care două dintre cele mai puternice concurente din concurs, care nu respectă tema Galei, vor primi o lovitură sub centură, evoluția lor competițională din această seară luând o turnură total neașteptată. "BRAVO, AI STIL! ALL STARS", 14 aprilie 2018. "Eu nu te-am auzit până acum cântând și nici nu cred că voi mai vrea să te aud de acum înainte pentru că nu ți se potrivește. Ne-ai zgâriat urechile... suntem toți (n.r. membrii juriului) siderați. Vreau să reiei momentul artistic repede, pe pozitiv", i-a spus Cătălin Botezatu unei concurente, spre surprinderea acesteia. "BRAVO, AI STIL! ALL STARS", 14 aprilie 2018. Dacă vor reuși concurentele să impresioneze jurații prin atitudine, ținută și moment artistic vom afla, sâmbătă, de la 23.15, la "Bravo, ai stil! All Stars", în cadrul Galei "Musical". "BRAVO, AI STIL! ALL STARS", 14 aprilie 2018. Rămâne de văzut dacă vor fi eliminări în această seară imprevizibilă.

“Bravo, ai stil! All Stars” 2018. Larisa este prima concurentă care va stârni furia membrilor juriului, deoarece tânăra nu are o atitudine nepotrivită față de colega ei Denisa, atunci când această îi comentează ținuta. Denisa insinuează că Larisa este repetitivă, abordând prea des anumite estetici.

“Bravo, ai stil! All Stars” 2018. "Dacă îmi spune că trei ținute au fost la fel săptămâna aceasta, mi se pare că are problemă și trebuie să meargă la oftalmolog. Înseamnă că are nevoie de ochelari", spune Larisa.

“Bravo, ai stil! All Stars” 2018. "Mi se pare absurd să stau să mă jignească Larisa, pentru faptul că i-am spus părerea despre ținută", este comentariul Denisei. Deși Ilinca Vandici le-a atras atenția tuturor concurentelor, în ceea ce privește comportamentul inadecvat pe care-l manifestă una față de cealaltă, Larisa a continuat, și în fața membrilor juriului, să facă remarci nepotrivite la adresa Denisei, lucru care a costat-o scump, jurații sancționând-o aspru.

“Bravo, ai stil! All Stars” 2018. "Ați escaladat foarte mult cu discuțiile și cu vocabularul în emisiunea asta.... Unde o să ajungem? (...) Vom ajunge să ne dăm în cap peste o săptămână? Sunteți la televizor, în fața a milioane de oameni care va privesc! Sunt foarte multe tinere care va iau ca model. Ce model impuneți voi având comportamentul ăsta? Nimeni nu merită jigniri!", a spus jurata Raluca Bădulescu.