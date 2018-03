BRAVO, AI STIL! ALL STARS 17 martie 2018 LIVE VIDEO. Eliminare neaşteptată după GALA GYPSY de sâmbătă

BRAVO, AI STIL! ALL STARS 17 martie 2018 LIVE VIDEO. Otilia a venit cu prietenul său în gala "Bravo, ai stil!", pe care l-a sărutat la finalul dansului. La chitară, a cântat prietena Otiliei.

"BRAVO, AI STIL!", GALA GYPSY, 17 martie 2018, ELIMINARE. În gala de astăzi are loc o PREMIERĂ. Videoclipul "Bravo, ai stil! All Stars", melodie compusă de Alex Velea special pentru această competiție.

Prezentarea videoclipului va fi o PREMIERĂ pentru public, dar și pentru jurați, concurente, "brigada sexy".

Bravo, Alex! Super piesa! Felicitari tuturor si mai ales echipei care s-a gandit la acest clip pentru noi!”, spune incantata Ilinca Vandici.

Finalul difuzarii clipului este apoteotic, iar Alex Velea, coplesit de emotii, adreseaza cateva cuvinte auditoriului.

„Felicitari tuturor! Felicitari echipei fantastice! Felicitari fetelor ... ati aratat extraordinar! Felicitari juriului!”, a spus artistul.

Competitia „Bravo, ai stil! All Stars” continua si in aceasta sambata, cu Gala Gipsy, una dintre cele mai indragite tematici ale show-ului. Concurentele sunt gata pentru a fi admirate dar si pentru a fi premiate, atunci cand acestea dovedesc stil si atitudine.

Pentru una dintre concurente, in aceasta sambata va fi o seara mai mult decat speciala, pentru ca, in urma prezentarii momentului si tinutei, aceasta va avea parte de un gest impresionant, venit din partea juratului Catalin Botezatu. Despre cine este vorba, aflam in aceasta seara, la finalul competitiei.

„Este foarte buna! Atitudinea ei pe scena a facut cat zece coregrafii! Momentul prezentat pe scena a facut cat douazeci de momente, iar stylingul ei a facut cat o zuta de stylinguri! Bravo ...!”, a spus Catalin Botezatu care la finalul jurizarii s-a ridicat in picioare, in fata concurentei, in semn de apreciere profunda pentru contributia acesteia in Gala.