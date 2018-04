BRAVO AI STIL ALL STARS 2018: Cuvinte grele pentru eliminată: "Nu îmi place ce ai făcut. Acest corset are ceva... ai ceva de nuntaşă.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS 31 martie. Din păcate, așa cum s-a vehiculat pe mai multe grupuri de Facebook încă de săptămâna trecută, Emiliana a fost cea care a părăsit Bravo, ai stil! All stars.

Din pacate, pentru Emiliana aceasta a fost ultima seara in acest concurs, fata fiind eliminata in urma voturilor telespectatorilor. Alaturi de Emiliana, spre eliminare a fost propusa si buna ei prietena, Iuliana, insa cea din urma a fost salvata de votul publicului.

Pe primul loc, in topul juratilor, s-a clasat Marisa, cu 18 puncte, fiind urmata de Denisa si Beatrice.

In preferintele fanilor, in urma voturilor acestora, primul loc a fost adjudecat de Silvia, cu 23,1%. Emiliana nu a reusit sa ajunga la inima fanilor ei, fiind votata in proportie de doar 4,9 procente. Acesta i-a dictat si sfarsitul fetei in aceasta competitie si drumul ei s-a incheiat aseara, in goana dupa premiul de Cea mai stilata femeie din Romania.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS 31 martie. "A fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat până acum. Mi s-a schimbat viața", a zis Emiliana după ce a aflat că a fost eliminată.

BRAVO, AI STIL! ALL STARS 31 martie. "Ai fost splendidă! Felicitări!", a declarat Raluca Bădulescu.

Amintim că sâmbătă, 31 martie 2018, în gala Jungle Glam la Bravo, ai stil! All Stars, Emiliana a dat-o în bară. Cel puțin așa au dat de înțeles jurații de la emisiune.

"Am impresia că te-ai dus în acest weekend la restaurant și ai plecat cu ce aveau ăștia pe perete", a zis Victor Slav.

"Emiliana, ne-ai obișnuit cu mult mai mult... De data aceasta, a fost foarte puțin", a spus și Bogdan Vlădău.

Jurații, remarci dure

Și jurații au taxat-o pe Emiliana pentru modul în care s-a îmbrăcat în gala de sâmbătă, 31 martie.

"Nu îmi place ce ai făcut. Acest corset are ceva... ai ceva de nuntașă. Emiliana, de data aceasta, a întrecut măsura stylingului! E 'atrocă' ", a zis Maurice Munteanu.

"Mie îmi pare că văd așa o glastră, cu natură moartă în sensul de plante pentru că tot ce ai pus pe tine este artificial. E ca un perete peste care ai adăugat o jerbă. Tu ești frumoasă, dar ce facem cu stilul? Cum să vii la o gală Jungle glam pe muzică indiană, să faci un ritual indian și să vii ca și cum ai fi un colț de perete într-un restaurant mai ieftin așa?", a spus Cătălin Botezatu.

"Ținuta este... nu o luăm de la capăt cu restaurantul și florile și oricum restaurantul este de mâna a doua... ", a zis și Raluca Bădulescu.

"Nu ai făcut nimic... tu ești așa drăguță, dar este o combinație nefirească. Mă sperie florile", a spus Iulia Albu.

Note pentru Emiliana



Emiliana a fost 'Mama natură' sâmbătă seară în gala Jungle Glam. Victor i-a dat dislike, la fel și Bogdan Vlădău. Emiliana a primit note după cum urmează: Maurice Munteanu: 2; Iulia Albu: 2; Raluca Bădulescu: 3; Cătălin Botezatu: 1.