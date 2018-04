BRAVO, AI STIL! ALL STARS, 28 aprilie 2018. ALINA, război cu un jurat. "Aş vrea să URLU"

"BRAVO, AI STIL! ALL STARS", 28 aprilie 2018. Alina a scris pe Facebook: "As vrea sa fiu rea, as vrea sa urlu, as vrea sa nu mai zambesc ironic si in locul zambetului sa spun exact ce gandesc. Dar mi-e teama sa nu fiu radicala si mult prea transanta. Pe de alta parte, legea compensatiei functioneaza, pentru unii sunt muma si pentru altii ciuma. Desi a devenit frustranta situatia cu un anumit jurat, care imi gaseste mereu nod in papura si primesc steluta din an in Paşte si singurele remarci sunt unele denigrante sub acoperirea unui umor studiat, eu merg inainte cu inima curata. Nu stiu cat transmit, nu stiu cat ma intelegeti, dar da, aveti dreptate, mi-am pierdut interesul, am impresia ca sunt in acest show de umplutura. Si totusi, jumatate din mine vrea sa lupte. Desi "deranjez" eu cred ca inca am ceva de spus: stilul nu inseamna haine! Stilul se invata, se cultiva si sta in atitudinea cu care ne purtam hainele. Restul? Reguli facute pentru a fi incalcate. Eu fac ce simt, hainele ma ajuta sa ma exprim. Faceti ce simtiti, atata timp cat voi sunteti fericiti si impacati, restul este cancan. Va pup si va iubesc, A.", scrie dcnews.ro.

Citeşte şi BRAVO AI STIL ALL STARS, scandal mare în direct: "Ai fost asemenea unui bichon înmuiat în ceai!"