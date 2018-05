BRAVO, AI STIL. ALL STARS. Iulia Albu, despre ţinuta Marisei. "Este dezastruoasă şi mi se pare incredibil că tu nu vezi asta"

Marisa, prima concurenta invitata pe podiumul defilarilor, abordeaza astazi un outfit "lejer", insa acest look starneste reactii surprinzatoare din partea colegelor de competitie. Silvia considera "tragic" mix-ul vestimentar al Marisei si, in momentul in care cea din urma spune ca styling-ul facut astazi o reprezinta, Silvia se declara "invinsa".

Citeşte şi BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Silvia şi Iuliana, replici tăioase în cadrul show-ului

"Sa nu spui ca acesta este stilul tau, te rog! (...) Daca tu ai facut tinuta asta si n-ai vrut sa ironizezi pe nimeni, este grav! N-ai cum sa porti ceea ce ai tu azi, pe tine, si sa fii atat de vehementa, in a sustine ca este stilul tau. E tragic ce-ai facut! E tragedie! (...) Ma declar invinsa!", a spus Silvia.

Dupa ce colegele de competitie si-au manifestat dezamagirea vis a vis de styling-ul Marisei, aceasta paseste in fata juriului, dar si aici concurenta are parte de reactii nebanuite. "Marisa, tinuta nu este nici de 1 Mai, nici de 2 Mai (...) nici de(...) Ai venit imbracata ca si cum ai gasit niste obiecte vestimentare intr-un cuier si le-aipe tine... nu se poate. Nu-mi place nimic!", a spus Catalin Botezatu.

Discutiile se amplifica intre Marisa si membrii juriului, deoarece tanara concurenta nu primeste prea bine observatiile ce i se aduc referitoare la tinuta de azi, iar Iulia Albu simte nevoia sa intervina.

"Tinuta de astazi este dezastruoasa si mi se pare incredibil ca tu nu vezi asta!", puncteaza Iulia Albu.

Nu ratati editia de astazi "Bravo, ai stil! All Stars", incepand cu ora 16:30, la Kanal D.