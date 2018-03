BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D: Eliminare-surpriză, ce au deis juraţii sâmbătă, 10 martie

BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D: Concurentă ELIMINATĂ. La BRAVO, AI STIL! ALL STARS, sâmbătă, 10 martie, de la ora 23:15, la Kanal D are loc o nouă gală la Kanal D sub titlul "Anii '70 - '80". Va fi o seară cu multă magie la urma căreia vom vedea ce concurentă nu va mai străluci la BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Rămâne de văzut dacă tema din această seară pune în dificultate concurentele, dar și ce note vor primi.