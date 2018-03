BRAVO AI STILL ALL STARS LIVE VIDEO ONLINE 24 MARTIE 2018: Eliminare neaşteptată în gala "Candy Land". Scandal monstru în culise

BRAVO AI STILL ALL STARS LIVE VIDEO ONLINE 24 MARTIE 2018. În Gala de sâmbătă seară, difuzată imediat după "Exatlon", Denisa pare că are rețeta perfectă și ingredientele ideale pentru a-i îndulci pe jurați cu outfitul ei, în concordanță cu tematică propusă de aceștia, "Candy Land".

"Apreciez că ești singura de până acum care s-a chinuit să aducă în platou o butaforie frumoasă, a avut toate ingredientele unei prăjituri spectaculoase, din punct de vedere vestimentar. Ținuta ta, și din față, și din spate, este perfectă!", spune Cătălin Botezatu. "Mi se pare cea mai coerentă ținută, îmi place accesoriul de pe cap, îmi place unitatea stilistică a ținutei. Mi-ai topit inima cu ținuta asta!", adaugă Maurice Munteanu.

Concurentele se vor bate "în stil", așteptând să primească nota 5 de la fiecare jurat. În contextul în care nici sâmbăta trecută nu a avut loc o eliminare, cel mai probabil în ediția difuzată pe 24 martie una dintre concurente va părăsi competiția.

Scandal în culise la „Bravo, ai stil! All Stars” dar şi în PLATOU. Beatrice: Trebuie să plec din acest mediu

După modul cum au hotărât juraţii să le sancţioneze pe Beatrice, Iuliana şi Denisa în ediţia de ieri de la „Bravo, ai stil! All Stars”, una dintre concurente şi-a făcut bagajele dorind să părăsească concursul. Totul a plecat de la o discuţie aprinsă în culise, care s-a interpretat greşit, în opinia lui Beatrice.

"Trebuie să plec din acest mediu. Sunt într-un film horror. E inadmisibil!"

"A fost cireaşa de pe tort. Lumea de acasă trebuie să ştie ce se întâmplă aici (...) Mi s-a călcat demnitatea în picioare. Nu am fost tratată aşa în viaţa mea. Nu există explicaţii pentru aşa ceva (...). Ce implicaţii a avut Denisa în subiectul ăsta?", a replicat Beatrice.

A mulţumit tuturor, şi-a luat lucrurile şi a plecat, urându-le baftă fetelor...Cătălin Botezatu încercând s-o oprească. Beatrice a mărturisit că "există lucruri grave care nu pot fi detaliate aici" şi că se gândeşte să revină la acea atitudine de luptătoare pe care a avut-o în sezonul trecut.

Un alt lucru nepotrivit care trebuie subliniat este faptul că Larisa, o concurentă foarte slabă din punct de vedere stilistic, o atacă permanent pe Denisa. Vocabularul Larisei, modul cum se exprimă, fără intonaţie, dovedeşte că nu are ce căuta într-un concurs despre stil, eleganţă şi bună creştere. Probabil, că având multe lipsuri, încearcă să iasă în evidenţă printr-o atitudine total nepotrivită care o pune într-o imagine proastă. Iar pe reţelele de socializare este sancţionată de către fanii emisiunii:

Sara Cernea: Ce tupeu frate pe Larisa asta!!! Se crede superbă, mirobolantă, când ea copiază toate ţinutele pe care le vede şi mai are şi tupeu să se certe cu fetele care chiar fac ceva!!!! Mi e scârbă de așa ceva !! Fata mai ușor cu ciocu’ ca iti iei hate cu carul ,nimeni nu te suporta!!!"

Mariana Muresan: Ținută frumoasa dar tu ai o gură cât o sură și ăsta nu e de apreciat.

Ralucuț Coman: De vina sunt parintii, pritenii, apropiatii ca nu o atentioneaza ca va pieri pe limba ei ceea ce ma face sa cred ca si calitatea lor este indoielnica!

Ana Stoicescu: Rea ființa....neagră in cerul gurii..

Fel Iones: Esti cea mai gureşa si rea, concurenta. Esti cea mai invidioasa.

Daria Zeta:Chirac esti insuportabila de rea...afara cu tine frustrato...

"Silvia este magistrală, inegalabilă"

Nu este obraznică, pur şi simplu este stăpână pe ea şi cunoştinţele sale. Maurice Munteanu, foarte simpatic, a spus că are o viziune cu Silvia: " Cred că ai putea face carieră din a fi invitată în emisiuni sportive. Mi-aș dori foarte tare să te văd cu Mitică Dragomir și cu Becali în aceeaşi emisiune. Am această viziune cu voi trei în platou, tu între ei, discutând despre diverse lucruri care au legătură cu lumea sportului, cu lumea fotbalului. Mi se pare că ai avea replică"

Replica Silviei nu a întârziat: "Miticăăă, Gigi, vin, pregătiți-vă! Îi provoc pe Gigi și pe Mitică la o emisiune aici la Kanal D".

Dar... Silvia nu iartă concurentele, evident, pe cele slabe din punct de vedere stilistic. Şi cum nu duce lipsă de imaginaţie, a venit în show cu un nişte "cartonaşe" galbene sau roşii pe care le-a arătat colegelor în funcţie de ţinută.

Concluzie: Ironiile Silviei întunecă chipurile câtorva concurente de la "ALL STARS", conştiente că nu au cum să-i facă faţă.

Cum arată Ilinca Vandici cu noile silicoane! Prezentatoarea s-a operat în secret

Dacă v-aţi întrebat de ce prezentatoarea "Bravo, ai stil" (Kanal D) nu a mai apărut pe ecran în ultima vreme îmbrăcată în ţinute cu decolteu, acum a venit momentul să aflaţi să răspunsul. Ilinca Vandici s-a operat în mare secret la nivelul bustului şi o perioadă a fost nevoită să ascundă bustiera specială pe sub haine. Recent, ea a început din nou să mai scoată din garderobă bluze şi rochii decoltate, aşa că fanii o pot admira în toată spendoarea.

Ilinca Vandici a simţit nevoia unei augmentări la nivelul bustului după ce vara trecută a devenit mămică, aşa că şi-a plănuit în mare secret o intervenţie de care nu au ştiut prea multe persoane.