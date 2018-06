BRD face angajări. Iată posturile vacante

BRD angajează pe postul de Specialist Setare. Candidatul potrivit pentru acest post cunoaşte reglementările BNR şi legislaţia de specialitate în vigoare, are cunoştinţe de utilizare a aplicaţiilor informatice, abilităţi de comunicare şi atitudine proactivă.



BRD angajează pe postul de Organization Officer. Candidatul potrivit pentru acest post are 1-2 ani experienţă de lucru în Audit şi foarte bune cunoştinţe de engleză.



BRD angajează pe postul de Operator KYC Senior. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, experienţă în analiza documentaţiei aferente dosarelor clienţilor persoane juridice din perspectiva KYC (cunoaşterea clientelei). Are, de asemenea, trei ani experienţă în domeniul bancar pe segmentul persoanelor juridice (front office sau back office), cunoaşte produse, norme, proceduri asociate, cunoaşte legislaţia în vigoare în domeniul bancar.



BRD angajează pe postul de Supervizor Executare Silită. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare finalizate în domeniul juridic sau economic, are experienţă relevantă în domeniul procedurii de executare silită/recuperării de creanţe. Are cunoştinţe aprofundate despre legislaţia aplicabilă în domeniu, ştie să lucreze în MS Office, are cunoştinţe avansate de engleză. Are, de asemenea, bune abilităţi de analiză, prioritizare, e rezistent la stres, are abilităţi de analiză, sinteză şi e atent la detalii.



BRD angajează pe postul de Administrator Suport. Candidatul potrivit pentru acest post are permis de conducere categoria B, cunoaşte sistemele şi aplicaţiile informatice specifice, produsele, normele şi procedurile asociate.

BRD angajează pe postul de Corporate Relationship Manager. Candidatul potrivit pentru acest post are experienţă în domeniul bancar, ştie să lucreze în MS Word, Excel şi PPT, cunoaşte produsele şi serviciile băncii, are cunoştinţe de bază în domeniul analizei financiare, are cunoştinţe economice, legislative, fiscale despre domeniul bancar.



