Brigitte Sfăt a izbucnit ÎN DIRECT. Acuze HALUCINANTE la adresa lui ILIE NĂSTASE: "Îmi spunea că este cu fetiţele şi el era cu..."

Brigitte Sfăt a mărturisit că își dorește să se împace cu Ilie Năstase, deşi l-a acuzat dur pe acesta.

"M-a sunat după ce am fost la biserică, eu i-am spus ca nu poate să continue aşa pentru că distrugem lucrurile frumoase cum ar fi imaginea lui, valoare lui. Ceea ce am clădit împreună. El a spus să ne întâlnim să vorbim, a venit pe la ora 22 şi m-a strigat, i-am deschis, am stat împreună am vorbit şi apoi a rămas aici. El rămânea de obicei aici.

Mi-a spus că el a vrut să se întâlnească să-i spună fetei că s-a terminat. El tot timpul stă la mine, în afara de perioada în care am fost plecată în Italia. Eu munceam şi în afară de perioada în care îmi spunea că este cu fetiţele lui şi el era cu respectiva, stătea la mine.

Ne-am trezit ca de obcei, mie îmi este greu singură... Sunt obişnuită cu el, mai ales că spune că mă iubeşte, plânge... îmi şi pare rău. Am visat că era cu alta, era brunetă. Îmi e frică de singurătate. Sunt bărbaţi care îmi fac curte şi mă gândesc să îmi fac o altă relaţie, dar nu mă lasa sufletul.

Sâmbătă a venit şi m-a luat de la eveniment, am fost la restaurant. Am sentimente pentru el... decât să mă doară mai bine să vorbesc cu el. Nu ştiu ce o să fie mâine. Îmi pare rău de reacţia pe care am avut-o. Nu m-a lăsat sufletul să nu vorbesc cu el. Aseară am dormit împreună. Am fost cu Sara toţi trei împreună la film. El s-a purtat foarte ok" a declarat Brigitte Sfăt.