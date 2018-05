Brigitte Sfăt, ANUNŢ BIZAR despre relaţia cu Ilie Năstase. Ce se întâmplă cu DIVORŢUL

Brigitte Sfăt a făcut declarații despre viața sa, dar și despre partenerul ei de viață, fostul mare campion la tenis Ilie Năstase, la o emisiune tv.

Brigitte Sfăt, căsătorie de COŞMAR. "M-a bătut foarte tare. Am avut hematom pe splină şi fisură pe craniu!"

"Viaţa mea este mult mai light decât se vede pe sticlă. Seamănă cu o telenovelă atunci când mă uit sau citesc. Din fericire, viaţa mea este mult mai simplă decât o prezintă presa. Nu sunt singura care se află în plin proces de divorţ", a afirmat Brigitte Sfăt.

"Noi suntem şi prieteni şi a fost ok, nu are legătură faptul că lucrurile s-au întâmplat şi a reuşit să mă ducă într-un punct în care m-a dezamăgit şi am mers mai departe cu procesul. În februarie am încercat să îi dau un ultimatum, de aceea l-am şi introdus, ce s-a întâmplat m-a făcut să merg până la capăt. Nu ştiu ce îmi rezervă ziua de mâine, nici nu ştiu drumul pe care o ia viaţa mea. Suntem despărţiţi, stăm separat de un an şi două luni, m-am obişnuit singură, îmi canalizez timpul cu afacerile. Ilie m-a ajutat foarte mult… Încerc să mă concentrez pe proiectele pe care le am, am doi copii, mai multe firme şi foarte multe responsabilităţi. Viaţa mea începe la 7 dimineaţa şi se termină la 23.00, iar tot timpul îl petrec cu oamenii care fac ca lucrurile să meargă bine, angajaţii sunt familia mea", a mai spus bruneta.

Brigitte Sfăt și Ilie Năstase se află în divorț.