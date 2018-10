Călăuzirea ZILEI pe ZODII de la Arhanghelul Mihail. MIERCURI 24 OCTOMBRIE 2018. Mesajul şi rugăciunea zilei pentru TINE!

Arhanghelul Mihail este un inger puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

Un arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.

Numele arhanghelului Mihail inseamna "cel ce este asemenea lui Dumnezeu". Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul.

Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita "Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii".

Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

O persoana la care te gandesti este demna de incredere.

Ai primit acest mesaj ca sa fii sigur ca te poti baza pe o persoana care este implicata in situatia la care te gandesti. Fiecare om mai face greseli sau actioneaza uneori egoist, dar in general poti avea incredere in aceasta persoana. Lui sau ei ii pasa de tine si va actiona asa cum trebuie, in moduri pline de iubire. Ingerii iti cer sa nu te astepti ca aceasta persoana sa fie perfecta, fiindca ai forta prea mult relatia. In schimb, priveste si trateaza aceasta persoana exact asa cum ai dori sa fii tratat si tu : cu iubire si compasiune.

Semnificatii specifice posibile : poti crede ce spune aceasta persoana, chiar daca nu iti place ce auzi ; persoana pe care tocmai ai intalnit-o iti poate deveni un partener romantic ; aceasta persoana va fi un bun partener de afaceri ; ideea ta este valida si credibila ; renunta sa mai dai vina pe altii iar furia si neiertarea las-o in seama ingerilor.

Rugaciune: Iti multumesc ca m-ai ajutat sa am incredere, astfel incat sa imi pot deschide larg inima in relatia cu aceasta persoana. Sunt recunoscator ca ma protejezi, asigurandu-ma ca in viata sunt oameni de incredere.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lasa teama ... ACUM!

Ingerii iti transmit ca teama este singurul lucru care iti afecteaza fericirea si planurile. Ei vor sa iti arate ca te poti simti bine si in siguranta. Aceasta carte indica faptul ca esti pregatit sa scapi de problemele privind controlul si sa ai incredere ca totul va merge cat mai bine posibil.

Semnificatii specifice posibile: Bucura-te pentru ca mergi in directia buna. Meriti tot ce este mai bun, ca noi toti. Permite-ti sa primesti iubire, sprijin si abundenta. Esti vrednic de iubire.

Rugaciune: Arhanghele Mihail, te rog ajuta-ma sa ma simt bine si sa fiu vrednic de calauzirea ta. Iti multumesc ca m-ai eliberat de gandurile si sentimentee mele grele, toxice, egoiste.

Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Tu si persoanele iubite sunteti in siguranta

Ingerii te protejeaza pe tine si pe persoanele pe care le iubesti... inclusiv familia si prietenii din ceruri. Acest mesaj este un semn ca te poti relaxa, stiind ca arhanghelul se ingrijeste de detalii si te salveaza pe tine si pe cei iubiti in toate privintele.

Semnificatii specifice posibile: lasa grijile si preocuparile in seama lui Dumnezeu si a ingerilor ; ei se vor ocupa si de nevoile tale financiare ; iti vor proteja afacerea ; vei calatori in siguranta ; o persoana iubita din ceruri este fericita si iti trimite iubire; aminteste-ti ca grijile sunt o forma de rugaciune, asadar roaga-te doar pentru ceea ce doresti.

Rugaciune: Doamne Dumnezeule si Arhanghele Mihail, va multumesc ca vegheati asupra mea si a celor pe care ii iubesc [specificati numele acestora]. Va rog sa ma ajutati sa ma simt in siguranta si in pace ; si umpleti-ma cu credinta, sa ma pot focaliza asupra prioritatilor si sa ma bucur de o viata sanatoasa si fericita.

