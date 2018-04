Când şi-a văzut fotografiile de la logodnă a avut un şoc. Transformarea spectaculoasă a unei tinere care cântărea 102 kg FOTO

A avut parte de o cerere în căsătorie minunată, însă atunci când a văzut imaginile surprinse la nuntă, Haley Smith, originară din Amarillo, Texas, a avut parte de un șoc, scrie a1.ro. Dezamăgită de felul în care arăta, tânăra a refuzat să facă publice imaginile pe rețelele de socializare și a decis să slăbească.

Citeşte şi Cum arată astăzi cea care a fost cea mai grasă femeie din România. Mariana Buică a slăbit 104 kg şi duce o viaţă normală FOTO

Astfel, pentru a avea un trup perfect în ziua nunții, tânăra de 24 de ani a renunțat complet la mâncarea de tip fast-food și a început să adopte un regim bazat pe fructe și legume. Ba mai mult, ea a mers și la sală, iar în timp a reușit să scape de kilogramele în plus, dar și de problemele care îi dădeau bătăi de cap, precum dureri articulare și transpirație în exces.

Dacă ziua nunții a cântărit 76 de kilograme și a arătat minunat, iar acum Haley se declară mândră de schimbarea pe care a făcut-o.

"Am detestat felul în care am arătat în pozele de la logodnă. Am văzut imaginile și am început să plâng. Nu mă recunoșteam. Nu le-am publicat online deoarece am fost rușinată de faptul că am renunțat să mă mai gândesc la mine. Nu mi-am dorit să mă simt la fel și în ziua nunții, așa că am decis să fac o schimbare", a declarat Haley dezvăluind, de asemenea, că a început să alerge de trei ori pe săptămână și mai apoi a crescut numărul antrenamentelor la cinci.