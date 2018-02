Carmen Bejan, studenta criminală de la Timişoara, super mulţumită. Ce se întâmplă cu Claudiu Şatran, soţul ei FOTO

In 2011, Carmen Bejan, o studenta din Timisoara, era condamnata la 20 de ani de inchisoare dupa ce - ajutata de iubitul ei de atunci - a omorat un barbat care intentiona sa o violeze, scrie stirilekanald.ro. In inchisoare, in 2012, Carmen s-a maritat cu Claudiu Satran, care isi ispasea pedeapsa pentru trafic de droguri.

Eliberat conditionat in 2015, Claudiu a luat viata de la capat si s-a angajat sofer de tir pe curse internationale, colindand lumea in lung si-n lat cu noul lui job. Desi ultimele doua Revelioane le-a petrecut in Republica Dominicana, Claudiu are Germania drept destinatie favorita, acolo unde are prieteni de nadejde, cu care merge la bai, prilej cu care isi afiseaza si fizicul impunator!