Un cărucior cu bebeluş, prins între uşile unui autobuz al RATB

Tatăl copilului a povestit pe pagina sa de socializare că se afla în autobuzul 601, iar în momentul în care încerca să se urce cu căruciorul în mijlocul de transport şoferul a închis uşile.

"Cred că RATB are o politică de traumatizare a copiilor mici, pentru că astăzi 23.04.2018 şoferul unui autobuz 601 a închis uşile peste căruciorul în care se afla Matias în timp ce îl urcam în maşină. Am fost nevoit să ţip, că să nu plece aşa, lăsându-mă pe mine în staţie şi copilul de 1 an captiv între uşi, într-o poziţie total nesigură. Şi asta la puţin timp după incidentul cu nepotica separată de uşile unui tramvai de bunicul ei. Ce facem, mai putem sta în siguranţă în ţara asta?", a scris Avadanei Alexandru pe Facebook.

Între timp, cei de la RATB au pornit o anchetă.

"RATB a primit reclamaţia părintelui în cauză, iar conducerea a dispus deîndată cercetarea disciplinară a angajatului. În plus, Regia are în derulare un program de instruire a tuturor conducătorilor de

vehicule, prin care aceştia sunt instruiţi şi atenţionaţi asupra sancţiunilor pe care le vor primi dacă se fac vinovaţi de un astfel de comportament inacceptabil. RATB regretă acest incident izolat şi precizează că nu acceptă din partea angajaţilor un astfel de comportament", transmite Regia.

Un incident asemănător a avut loc recent. O mămică din Bucureşti a acuzat un vatman că ar fi închis uşile tramvaiului prea repede, astfel încât fetiţa ei de şapte ani a apucat să coboare, bunicul ei a rămas în vehicul, iar tramvaiul s-a pus în mişcare.