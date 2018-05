CASTIGATOARE BRAVO AI STIL ALL STARS 2018: "Ne vedem în finală". Sâmbătă, concurentele merg la Summer Party

CASTIGATOARE BRAVO AI STIL ALL STARS 2018: Iuliana este marul discordiei in platoul emisiunii, imediat ce paseste pe podiumul defilarilor pentru a-si prezenta tinuta. Dupa ce o parte dintre colege au insinuat, in repetate randuri ca Iuliana nu si-ar face singura styling-urile, “acuzata” a sarit la atac. Iuliana se considera o amenintare, din punct de vedere competitional, pentru celelalte concurente.

“Am spus si in celelalte emisiuni … sunt o amenintare pentru toate (concurentele - n.r.), pana la urma!”, spune Iuliana.

Si, pentru ca fetele s-au “declansat” imediat dupa afirmatia colegei lor, Iuliana, sigura pe succesul ei, le-a transmis un mesaj contracandidatelor sale.

“Ne vedem in finala, eu de-aici din platou, voi, poate, de-acasa!”, le-a transmis colegelor, Iuliana. Iuliana provoaca dubii juratilor si astazi, in ceea ce priveste styling-ul realizat, asa cum s-a intamplat si in editia precedenta.

“Tinuta este una foarte buna, intr-adevar … am si eu un mic dubiu, pentru ca nu te vad pe tine alegand neaparat aceste piese. Sau, poate, daca nu neaparat aceste piese, ma refer la asociere!”, spune juratul Maurice Munteanu.