CASTIGATOR EUROVISION 2018: Surpriză mare în finala din România VIDEO

CASTIGATOR EUROVISION 2018: The HUMANS(„Goodbye") vor reprezenta România în Portugalia. Artiștii de la The HUMANS au oferit un moment special cu piesa „Goodbye” și au intrat ultimii în concurs, cu numarul 15, în finala națională Eurovision 2018, de duminică seara, 25 februarie.

"Mulţumim din suflet. Celor care ne-au votat şi celor care au crezut în noi. Astăzi împlinim un an”, au spus membrii trupei pe scena de la Sala Polivalentă.

Melodia câştiătoare este compoziţie semnată de Matei Alexandru şi Alin Neagoe, pe textul Cristinei Caramarcu.

Trupa este compusă din Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).









CASTIGATOR EUROVISION 2018: Iată cei 15 concurenți care s-au luptat în finala din această seară:

Feli („Bună De Iubit"), MIHAI („Heaven"), Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate"), The HUMANS(„Goodbye"), Eduard Santha („Mesom Romales"), Teodora Dinu („Fly"), Dora Gaitanovici („Fără Tine"), Claudia Andas („The One") , TIRI („Deşert De Sentimente"), Erminio Sinni & Tiziana Camelin („All The Love Away"), Xandra(„Try"), VYROS („La La La"), Alexia & Matei („Walking On Water"), Echoes („Mirror") şi RAFAEL & Friends („We Are One") concurează duminică, în direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, pentru un bilet spre scena Eurovision din Lisabona.

Pentru Marea Finală, Televiziunea Română a organizat un show uriaş la Sala Polivalentă, pentru care a lucrat o echipă de 300 de oameni, coordonată de regizorul Petre Năstase. Spectacolul a avut două scene, 350 metri pătraţi de ecrane LED şi un show laser, iar 14 camere de filmat au urmărit toate momentele.



Alex Calancea Band a susţinut recitalul serii, cu un fusion de folclor iar Ilinca, reprezentanta României la ediţia de anul trecut a Eurovision, a închis prima parte a spectacolului cu cea mai recentă piesă a ei - "Nu acum".



Publicul a votat timp de o oră şi a ales astfel reprezentantul României pentru Eurovision 2018.



De pe un număr de telefon s-a putut vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte.



Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.



Ediţia de anul acesta a Eurovision va avea loc la Lisabona, cu semifinalele programate pe 8 şi 10 mai şi finala, pe 12 mai.

Votul va putea fi exprimat trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,...15), prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0.4 euro + TVA), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon – 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03... 15, cu acelaşi tarif (0.4 euro + TVA / apel), valabil în reţelele Orange, Telekom şi Vodafone. De pe un număr de telefon se poate vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte.