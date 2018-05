CASTIGATOR EXATLON 2018: Singurul Faimos care poate pleca acasă cu premiul de 100.000 de euro

CASTIGATOR EXATLON 2018: Vladimir Drăghia a mărturisit că fost supărat fiindcă a pierdut, însă nu știe sigur dacă a fost extenuarea cauza pierderii lor. El a mărturisit că s-a simțit bine pe traseul meciului.

„Sunt la fel de liniștit. Sunt un pic ofticat, am avut o săptămână bună pe care am câștigat-o, dar, când a venit vorba de jocurile importante, luăm bătaie ca fraierii. Mi se pare că diferența e cam mare față de cum am văzut eu jocul. Se simte și oboseala, dar nu pot să dau vina pe ea. Eu m-am simțit bine pe traseu. Nu cred că din cauza oboselii am pierdut. Îmi place să resimt oboseală. Până la urmă asta este!", a declarat Vladimir Drăghia.

De cealaltă parte, Cătălin s-a simțit cu adevărat extenuat și nu a făcut față probei, lucru care l-a deranjat deoarece nu voia să-l supere pe Vladimir.

„Nu merităm să plecam așa, din meciul ăsta. Dar.. Nu pot să îmi dau seama dacă se întâmplă ceva cu noi în ultimul timp. Nu am reușit să ne adunăm. Ba că am fost puțini sau mai mulți nu e normal să pierzi atât de multe meciuri la rând. Ei sunt în formula asta de atâta timp, iar noi nu am reușit să facem nimic. Nu m-am simțit deloc bine azi, mă simțeam ca la primul traseu, părea că mă lovesc de toate obstacolele. M-am enervat, nu am reușit să mă regăsesc. Mă bucur că am ajuns până aici, mă gândesc ce să zic ca să îl enervez pe Vladimir. Voiam să profit de aceste momente să îl enervez pentru că unul dintre noi va pleca acasă", a mărturisit Cătălin Cazacu înainte de eliminare.

În urma voturilor publicului, Cătălin Cazacu a fost eliminat din competiția Exatlon.