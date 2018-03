Cât de pregătită eşti să devii mămică?

Semne ca esti pregatita

1. Stati bine cu banii

O situatie materiala stabila e un factor foarte important in decizia de a avea un copil. Nu poti face pasul si sa speri la un miracol, fara sa ai o plasa de siguranta. Chiar daca ti se pare ca dispuneti de destule resurse financiare, nu uita sa iei in calcul costurile pentru ingrijirea bebelusului, precum si modul in care iti va fi afectat bugetul de concediul de maternitate.

2. Familia te sustine

Prietenii si rudele iti sunt aproape si le poti cere ajutorul. Sigur ca e foarte important sa stii tu insati cum sa-ti ingrijesti micutul, dar vor fi multe momente in care vei avea nevoie de ajutor sau de ceva timp doar pentru tine.

3. Esti gata sa-ti sacrifici timpul

Bebelusii au nevoie de iubire si de atentie constanta, asa ca va trebui sa renunti la tabieturi si sa te dedici exclusiv micutului tau. Lucru care iti va schimba total viata. Daca simti ca nu poti face asta, e bine sa te mai gandesti inainte de a face pasul.

