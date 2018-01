Cătălin Botezatu, dezvăluiri picante: "Nu am fost singur de Revelion. Am împărţit camera cu cine s-a nimerit"

„Am făcut Revelionul la Viena, a fost superb, l-am făcut într-un palat şi la propriu, şi la figurat. Am fost cu o gaşcă mare de prieteni.

Am fost la un bal vienez, cu o prietenă de-a mea am dansat. Costă… depinde cu cât timp înainte rezervi, eu am rezervat cu mult timp, mi-am dorit să petrec aici, e destul de scump dacă faci în ultimul moment, dar eu am plătit rezonabil.

Nu am fost singur… am fost 13-14 persoane, am împărţit camera cu cine s-a nimerit… Ne-am distrat cu toţi, am vizitat, am fost la restaurante”, a declarat Cătălin Botezatu în cadrul emisiunii „Agenţia VIP” de la Antena Stars.