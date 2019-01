Cătălin Cherecheş: Kovesi l-a sunat pe procuror: Bă, nu mai terminați odată cu Cherecheș ăsta? Eu am fost bun prieten cu Hellvig

”La un moment dat am dat pe FB sa stie oamenii ca ma lupt cu DNA-ul, iar doamna Kovesi l-a sunat pe procuror: Bă, nu mai terminați odată cu Cherecheș ăsta? Ma trezesc la 12 noaptea aruncat intr-un beci la politia din Cluj. Ajung sa stau o luna la Cluj si inca 5 luni la penitenciarul de la Gherla.

Hellvig credea că dosarul de la ANI i l-am făcut eu cu Elena Udrea. Nu a pornit de la mine, ci de la un avocat penelist. Eu am fost bun prieten cu Hellvig.”, a spus Cătălin Cherecheș la România TV.

Cătălin Cherecheş subliniază că a fost primul parlamentar care şi-a declarat un milion şi jumătate de euro moştenire. "Am intrat in aceasta poveste şi am oferit ca sprijin suma de 300 de mii si apoi m-am trezit santajat ...ori sar pe tine, ori nu mai poti recupera banii n-o sa mai existam".

Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a fost trimis în judecată, pe 24 septembrie 2018, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru luare de mită, acte de comerţ, fals în declaraţii şi coruperea alegătorilor. Cherecheş este acuzat, printre altele, că a pretins bani pentru eliberarea unor autorizaţii de acces a autovehiculelor de mare tonaj în oraş. În acelaşi dosar sunt trimişi în judecată şi reprezentanţii unor societăţi comerciale. În data de 20 mai 2016, procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a lui Cherecheş Cătălin, într-un alt dosar, în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni de luare de mită, în formă continuată.