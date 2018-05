Cătălin Scărlătescu: "A zis dacă nu o iau de nevastă măcar să o înfiez"

Cătălin Scărlătescu a vorbit deschis despre viaţa sa personală şi a relatat că a fost cerut în căsătorie de câteva ori. Totodată, el a menţionat că banii nu au însemnătate pentru el şi că nu exclude posibilitatea de a face un copil în viitorul apropiat.

"Am fost cerut în căsătorie de câteva ori, în emisiune, de Angi de la Bârgău şi ulterior tot în emisiune, tot de cineva de la Bârgău. De câteva ori am fost în relaţie cu domnişoare care câştigau mai bine ca mine. Din punctul meu de vedere asta nu e o ruşine şi asta pentru că eu nu înţeleg banii. O săptămână n-am luat niciun ban în buzunar şi nu am cheltuit nimic. Am du-s o rău cu banii, îmi aduc aminte că eram în Germania, am rezistat 3 zile cu 5 mărci în buzunar. Eu nu strâng bani, doar muncesc. Nu mă complic şi fac lucrurile cât mai simplu posibil. La mine e simplu şi în dragoste. Eu sunt un bun naţional, pe mine nu prea poţi să mă iei... Angi din Bârgău mi-a spus de un copil, este foarte frumoasă, a zis dacă nu o iau de nevastă măcar să o înfiez. Mă apuc să fac copiii mei. E prea mare să o înfiez. Da, sunt major, atâta timp cât am două mâini, două picioare şi capul pe umeri... pot să fac un copil, mai mulţi chiar, cu mai multe. Mi-e frică de copiii până la un an-doi, am luat un copil în braţe şi i-a căzut capul pe spate. Mi-e frică de copiii mici, nu pun mâna pe ei. Pe femeie nu trebuie să o minţi niciodată, poţi să omiţi unele lucruri. Mă refer la cele deştepte... Îmi doresc, avem unde să dormim, ce să mâncăm", a spus Cătălin Scărlătescu.