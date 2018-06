Câţi bani câştigă Andreea Esca din televiziune. A bătut orice record

Andreea Esca a atins cifre record cu firma înființată în 1998, firmă care are ca obiect de activitate producția cinematografică, video și programe de televiziune, potrivit datelor înregistrate la Registrul Comerțului. Profitul realizat anul trecut a fost de 525.706 lei, cel mai mare din ultimii ani.

Profiturile din anii trecuți au fost următoarele: 334.105 lei (in 2016), 209.214 lei (in 2015), 12.871 de lei (in 2014), 123.380 de lei (in 2013), 9.158 de lei (in 2012), 57.130 de lei (in 2011), 5.367 de lei (in 2010), 85.850 de lei (in 2009), 98.345 de lei (in 2008), 25.654 de lei (in 2007), 95.479 de lei (in 2006) si 22.603 lei (in 2005).

Acum câţiva ani, când salariul Andreei Esca devenise o problemă naţională, oameni bine poziționați în televiziune vorbeau despre sume imense. Pe fluturașul lunar, la vremea aceea, ar fi stat înscrisă suma de 46.000 de euro!