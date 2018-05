Caz şocant în Bucureşti: O tânără povesteşte pe Facebook cum a fost ataată şi jefuită pe stradă

O tânără povesteşte pe Facebook cum a fost lovită şi jefuită pe stradă. "Acum o săptămână şi ceva mă duceam spre casă, undeva în jur de ora 22:40, eram chiar la 5 minute de casă , pe o stradă foarte ok. Stradă care are chiar un paznic (poliţist local din ce am înţeles) constant pentru o stare civilă. Plus că e şi un liceu acolo", îşi începe Alexandra Popescu povestea.

"Intrând pe stradă am simţit că cineva mă urmăreşte. M-am uitat uşor în spate şi l-am văzut pe acest domn. În acel moment mi-am dat seama că ceva se va întâmpla şi că nu o să fie frumos, aşa că mi-am oprit muzica din căşti şi m-am uitat în faţă să văd dacă este cineva pe stradă. Nu era nimeni altcineva. Domnul a venit în spatele meu, m-a depăşit şi s-a postat la maxim un metru distanţă în faţa mea. Eu m-am blocat, iar el mi-a zis trei lucruri în trei secunde: Ai bani? Cât este ceasul? Dă-mi tot!", scrie femeia.

Potrivit tinerei, bărbatul a început să o bată, iar apoi a fugit cu telefonul ei.

"Nu m-a lăsat să-i dau tot, pentru că a început să mă bată. Eu nu am ştiu ce să fac, decât să ţip după ajutor şi să-l muşc de mână. Cred că a durat 2-3 minute toată treaba, ca apoi să iasă paznicul şi să îl fugărească, dar <> deja mă bătuse serios şi îmi furase şi telefonul după ce mi-a rupt fusta. Din păcate, paznicul nu a reuşit să-l prindă", mai povesteşte tânăra.

Femeia spune că a fost la Poliţie, unde a dat declaraţii.

"Voi ăştia care mergeţi mult pe jos, aşa cum mergeam eu, acum 2 săptămâni, eu zic să fiţi mai atenţi. De la această întâmplare am văzut mult prea mulţi dubioşi prin jurul meu, iar panica asta e cam urâtă, iar ochiul meu nu a arătat prea bine săptămâna trecută. Şi da, am fost la poliţie. Şi da, am dat declaraţii şi am încredere că îl vor prinde. Sper", a mai adugat Alexandra în mesajul postat pe contul ei de Facebook.

Porivit reprezentanţilor Poliţiei Capitalei, agresiunea a avut loc în urmă cu aproximativ două săptămâni şi se fac cercetări pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie, însă bărbatul nu a fost prins.

"Este un dosar de tâlhărie, aflat în cercetare de către Secţia 8 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria sector 2", au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanţii Poliţiei Capitalei, precizând şi faptul că autorul faptei nu fost prins până în acest moment.