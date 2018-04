Ce e de făcut după adulter. 11 lucruri pe care le poţi învăţa când eşti înşelat. Sfaturi să te refaci

Iata 11 lucruri pe care le poti invata cand esti inselat.

N-o lua personal nici macar atunci cand esti inselat

Oamenii calca stramb din nenumarate motive si nu are nimic de-a face cu tine sau cu calitatile care crezi tu ca iti lipsesc. Adulterinii si mincinosii, in general, au propriii lor demoni interiori si pana nu constientizeaza nu e nimic de facut. Cu alte cuvinte, nu tu esti de vina, ci ei/ele.

Suferinta atrage suferinta (iar dragostea atrage dragoste)

Cum ar putea cineva sa te trateze cu respectul si onestitatea pe care le meriti cand el/ea nu se poate privi in ochi cand se afla in fata oglinzii? Infidelitatea poate fi o binecuvantare intrucat iti semnalizeaza faptul ca ai nevoie sa fii in relatia de cuplu pe care o meriti si nu intr-una un care iti scoate la iveala nesiguranta.

Respectul de sine nu ti-l poate lua nimeni

Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le ai in viata este intelegerea propriei valori. Valoarea individuala este sprijinul tau in momentele critice (sau de succes) ale vietii. Nu uita sa te respecti in primul rand pe tine. Respectul de sine este tot ceea ai pe aceasta lume insa este un cadou imens.

Onestitatea este cea mai buna politica

In adevar sta puterea de a accede la fericire in forta.

