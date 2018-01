Ce NU trebuie să faci pe 1 ianuarie. Dacă vei face acest LUCRU pe care mulţi dintre noi îl fac vei alunga DRAGOSTEA din viaţa ta

SUPERSTIŢII 1 IANUARIE

Nu lenevi! In PRIMA ZI din 2018 trebuie sa fii energic, sa nu stai locului o clipa. Se stie ca o minte sanatoasa incape numai intr-un corp sanatos, iar ca sa o antrenezi trebuie sa ai activitate. Cei ce lenevesc in prima zi din an, vor avea parte numai de nereusite.

Iesi din pat si din casa cu piciorul drept, la propriu! Se spune ca daca incepi ziua de 1 ianuarie cu stangul, o vei duce asa tot anul.

Copiii nascuti pe 1 ianuarie au parte de tot ce isi doresc in viata si nu sunt la fel de bolnaviciosi ca ceilalti, spun batranii.

Calendarul anului 2018 se agata fie pe 30 decembrie fie pe 1 ianuarie. Nu il agata in seara zilei de 31 decembrie, inainte de focul de artificii, pentru ca tot anul vei fi pus pe fuga.

Imbraca-te in haine noi pe 1 ianuarie si primeste-i pe pruncii care vin cu Plugusorul. Oamenii zgarciti, care inchid usa in nas colindatorilor se vor lovi numai de usi inchise tot anul.

Incinge o hora in jurul bradului! Oamenii, in special copiii, care danseaza in jurul bradului instrutat de Craciun vor fi sanatosi si activi tot anul.

A face ceva in prima zi din 2018 nu inseamna a te apuca de curatenie sau de aruncatul gunoiului. Incearca sa faci ceva legat de lucrurile care te pasioneaza, de meseria ta. Daca arunci gunoiul in prima zi din an, iti arunci norocul.

Nu spala rufe pe 1 ianuarie. De asemenea, se spune ca daca speli haine de culoare rosie sau stergi obiecte rosii, alungi dragostea din viata ta.

Parfumeaza cu scortisoara prin casa. Scortisoara simbolizeaza linistea, pacea, suavitatea.

Poarta niste banuti la tine toata ziua. Nu e musai sa ai teancuri de bancnote. Ideal e sa porti la tine monede pentru a avea parte de un an prosper.

Se spune ca pe 1 ianuarie nu e bine sa ii uitam pe cei plecati dintre noi in Ceruri. O rugaciune spusa in dimineata zilei, chiar la mormantul celui drag, va ajuta la mantuirea sa sufleteasca si la linistirea spiritului sau pe lumea cealalta.