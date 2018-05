Ce se intampla in timpul ovulatiei la femei!

O femeie la ovulatie – spun studiile de specialitate recente – prefera si face tot felul de actiuni ciudate de care nici nu se credea in stare. Ca si cum o alta fiinta salasluieste in interiorul sau si ii dirijeaza comportamentul la care nu se gandea in celalalte 27 zile de ciclu.



Iata cum ovulatia poate controla viata si relatiile unei femei, totul in numele instinctului primar al reproducerii si perpetuarii speciei, fie ca o vrea, fie ca nu.

Femeia la ovulatie respinge barbatii buni, de casa, dar care nu sunt sexy



"O femeie isi evalueaza relatiile in mod diferit, in functie de perioadele din ciclul lunar in care se afla, iar evaluarile ei sunt determinate de cat de atractiv sexual isi percepe partenerul a fi" declara Martie Haselton, unul dintre cercetatorii studiului realizat de UCLA pe un esantion reprezentativ de femei aflate la ovulatie.



Studiul a aratat ca femei care aveau drept partener un barbat stabil, de treaba, tipologia "baiat bun, de casa" versus unul sexy, tipul "golanas bun la pat", au fost cele mai destabilizate in perioada ovulatiei, simtindu-se distante si vinovate fata de barbatii de treaba si de casa pe care ii aveau alaturi, pe care ii criticau si nu ii mai agreau suficient atunci cand ele traversau perioada cea mai fertila.



"Femeile cu barbati buni si stabili se simteau distante de ei care erau fertile la maxim fata de cand erau mai putin fertile", spune specialistul. "Iar aceasta nu a fost valabila pentru femeile care aveau drept partener un barbat foarte atractiv sexual. Chiar daca relatia lor era apropiata, in perioada de ovulatie cunostea un varf puternic, dat de atractia si excitarea partenerei".



Partea buna este ca, desi in perioada de ovulatie suntem foarte critice cu partenerii nostri de treaba, de casa si buni de pus pe rana dar nu foarte sexy, nu mergem atat de departe incat sa dorim despartirea de ei.

Dar sunt sanse mari ca sa ne transformam in adevarate scorpii in acele zile.



Intrebarea poate fi: de ce femeile nu dau la o parte barbatii de treaba dar care nu sunt sexy ca sa isi gaseasca unii care sa fie si sexy, pentru ca la ovulatie atractia sa fie maxima si deci conceperea copiilor garantata? Raspunsul cercetatorilor este deprimant: nu sunt suficient de multi barbate care sa fie si stabili dar si sexy.



"In arena de reproducere umana, femeile au ajuns ca in mod instinctiv sa prefere barbati care sa aiba si calitati umane ridicate dar care sa contribuie si cu gene bune sexual vorbind", afirma dr Haselton.



"Problema este ca pe "piata" exista un numar foarte retrans de barbati care sa stea bine la ambele capitole, asa incat femeile sunt nevoite sa faca compromisuri."



In concluzie, la ovulatie, instinctiv, femeile ar prefera sa se reproduca mai degraba cu un barbat sexy si apoi sa se aseze la casa lor cu un tip ce doreste relatie cuminte pe termen lung. Insa, in viata reala evident ca nu exista asa ceva.



