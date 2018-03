Cel puţin patru persoane, printre care trei copii, au murit într-un incendiu la un centru comercial

Cel puţin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma unui incendiu dintr-un centru comercial în Siberia, scrie BBC.

Focul a izbucnit la etajul al patrulea al clădirii Winter Cherry din oraşul Kemerovo, conform site-ului de ştiri rus Sputnik citat de BBC.

În videoclipurile postate pe reţelele sociale se poate vedea cum iese fum de la geamuri, iar pompierii evacuează zona.

De asemenea, pot fi văzute persoane care se aruncă de la geam pentru a scăpa de flăcări.

Trei copii şi o femeie au decedat.

Un reprezentant al Comitetului pentru Investigaţii din Rusia, Svetlana Petrenko, a declarat că 26 de persoane au fost tratate sau transportate la spital pentru îngrijiri.

Incendiul a început în partea clădirii care cuprinde şi un complex de agrement şi un cinematograf, crescând astfel şansele ca mai mulţi copii să se afle printre victime.

Zeci de oameni au fost evacuaţi în cadrul unei operaţiuni de salvare în care au fost implicate 15 echipaje de pompieri. Cauza incendiului este deocamdată necunoscută, dar autorităţile au lansat o investigaţie.

#BREAKING: 4 people have died following a large fire at a shopping centre in Kemerovo, Russia. (Video: @Front_News_eu) pic.twitter.com/4NLnNodVEw