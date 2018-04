Cele 11 calităţi ale femeii perfecte în ochii oricărui bărbat. Tu crezi că le ai?

Toate cele 11 calitati se pare ca isi au importanta lor. E vital pentru psihicul oricarui mascul sa stie ca e in stare sa faca o femeie sa rada, asa ca 75% dintre intervievati au declarat ca simtul umorului e foarte important la o femeie. De asemenea, barbatii sunt innebuniti dupa o dantura frumoasa si alba, gasind-o extrem de atragatoare (asta in timp ce femeile nu se prea dau in vant dupa barbati hliziti, ci ii prefera, fara dubii, pe cei seriosi). Si acum… stirea anului! Ce sa vezi: barbatii prefera femeile cu sanii mari!! Incredibil, asa ceva nu s-a mai auzit pana in zilele noastre!

Conform tuturor sondajelor din toate timpurile barbatii prefera, fara exceptie, sanii mari. Picioarele lungi contribuie la alura generala supla si barbatii sunt innebuniti dupa picioarele de gazela, asta spre deosebire de laba piciorului, care trebuie sa fie cat mai mica. Totodata, carieristele sunt foarte sexy. Se pare ca in zilele noastre nimeni nu mai vrea o gospodina care sta la cratita, ci mai toti masculii sunt innebuniti dupa femei de cariera, care sunt independente financiar. De aici rezulta si preferinta catre femeile inteligente. Rosul hainelor atrage in mod clar privirile, in detrimentul altor culori, situatia fiind dovedita prin probe clar vizuale la care au fost supusi esantioane de barbati. Nu in ultimul rand, brunetele au de castigat in defavoarea blondelor. Barbatii vad brunetele ca fiind mai competitive, mai haioase si cu sansa mai mare de reusita in viata. Si in plus, brunetele au iesit din sondaje ca ar fi genul de femei mult mai stabile si pe care te poti baza mult mai mult in viata,