Cele mai tari KO-uri ale weekendului, în box. Lovituri fantastice, Amir Khan şi-a pulverizat adversarul în 39 de secunde VIDEO

Cel mai tare KO a fost reusit de Jermall Charlo, unul dintre cei mai buni luptatori din lume la categoria mijlocie. Acesta l-a facut KO in runda a doua pe Hugo Centeno, dupa o serie uluitoare de lovituri. Charlo l-a provocat dupa meci pe nimeni altul decat Gennady Golovkin, cel care da piept in 2 saptamani cu Canelo in cel mai tare meci al anului.

Un KO fantastic a fost reusit si de Gervonta Davis. Boxerul este unul dintre protejatii lui Floyd Mayweather, fiind antrenat si reprezentat de TMT Promotion. Acesta l-a facut KO pe Jesus Cuellar in runda a treia, cucerind titlul mondial WBA la super pana.

Un alt boxer important ce a trecut pe sub radar in acest weekend este Amir Khan. Britanicul l-a facut praf pe Phil Lo Greco in ceea ce nu s-a putut numi nici macar un meci de sparring, partida durand doar 39 de secunde!