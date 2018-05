Cele trei mari riscuri din primul trimestru de sarcină

Statistica si cazuistica arata ca cele mai multe pierderi de sarcina sau opriri din evolutie au loc in primele 12 saptamani

Uneori nu se poate face nimic, este pur si simplu natura care face filtrarea a ce merge mai departe spre a se naste si ce nu, in functie de diversele defecte cromozomiale. In alte cazuri, insa, pierderile de sarcina se datoreaza si grijei insuficiente a femeii gravide legat de ce consuma, ori de medicamentele pe care le ia, de sportul pe care il practica sau de stilul de viata pe care il duce.

In primul trimestru de sarcina se formeaza organele, tesuturile si componente ale scheletului si orice afecteaza negative fatul poate duce la defecte serioase la nastere. In timp ce unele riscuri la nastere nu pot fi eliminate pentru ca ele tin de anormalitati genetice sau de probleme de implantare, alte riscuri ale primului trimestru de sarcina pot fi eliminate prin schimbari benefice ale ritmului de viata.

Iata care sunt cele mai mari trei riscuri ale primului trimestru de sarcina:

Avortul spontan

Din pacate, avortul spontan este foarte comun in primul trimestru; aproape 20% din sarcinile diagnosticate si luate in evidenta ajung la avort spontan inainte de finele saptamanii 12. Mai mult de 50% din aceste avorturi spontane sunt cauzate de anomalii cromozomiale si nu pot fi prevenite si nu sunt din vina nimanui, afirma medicii specialisti.

Multe pierderi de sarcina din primul trimestru sunt date si de sarcini anormale in care placenta si sacul gestational cresc dar niciun embrion nu se dezvolta. De obicei fumatul, drogurile si medicamentele luate fara aviz medical cresc semnificativ sansele avortului spontan din primele 12 saptamani.

