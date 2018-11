CFR primeşte interdicţie să semneze un contract de peste trei miliarde lei

Dispoziția Curții de Apel București este valabilă până la soluționarea recursului formulat tot la această instanță de către asocierea condusă de Alstom.

Compania franceză, asociată cu cea românească Euroconstruct Trading 98, contestă o decizie a Tribunalului București privind licitația menționată.

Decizia Tribunalului a fost că excluderea Alstom din licitație a fost corectă și că valorosul contract trebuie atribuit asocierii concurente Strabag-Swietelsky.

Cazul acestei licitații a ajuns pânbă la Comisia de Transporturi din Camera Deputaților. Parlamentarii au fost revoltați din cauza faptului că oferta austriecilor de la Strabag era mult mai scumpă. Firma franceză a fost descalificată după ce Euroconstruct Trading 98, companie ce făcea parte din consorțiu a intrat în insolvență. Deși Autoritatea de Achiziții recomanda CFR să verifice capacitatea asocierii Alston Transport de a derula contractul, CFR SA a preferat să excludă asocierea Alstom Transport deși aceasta avea un preț mai bun decât Strabag -Swietelsky.

Prevederile legale permit atribuirea unui contract unei firme în insolvență dacă aceasta face dovada că poate și are resursele necesare derulării contractului.

"În data de 5 iulie 2018 am luat act despre decizia CNCF CFR SA de a atribui licitaţia pentru modernizarea subsecţiunilor Braşov - Apaţa şi Caţa - Sighişoara către Asocierea Brasig, formată din Strabag-Swietelsky. Deşi Consorţiul din care facem parte (Asocierea Railworks formată din Alstom, Aktor, Euro Construct Trading '98 şi Arcada) a fost anterior declarat admisibil şi s-a clasat pe locul I, CFR a decis atribuirea acestui contract către asocierea clasată pe locul al treilea, preţul acestei ofertei fiind semnificativ mai mare. Analizând motivele deciziei invocate în comunicarea primită, am constatat faptul că se referă la starea de insolvenţă a unuia dintre partenerii noştri de consorţiu, deşi credem că acest lucru contravine atât legii insolvenţei cât şi legislaţiei naţionale şi europene în materie de achiziţii publice", spunea în vara acestui an Alstom, într-un comunicat de presă.

"Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a desemnat Asocierea Brasig Strabag -Swietelsky câştigătoare a procedurii de licitaţie publică pentru modernizarea subsecţiunilor Braşov - Apaţa şi Caţa - Sighişoara, aflate pe secţiunea Braşov - Sighişoara, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor de călători cu viteza maximă de 160 km/h. Oferta financiară a Asocierii Brasig Strabag - Swietelsky a fost de 3.143.153.533,29 lei fără TVA, contractul de achiziţie publică urmând a fi încheiat şi semnat de ambele părţi la finalul perioadei legale de contestaţii", se arăta la acel moment într-un comunicat de presă al operatorului naţional de căi ferate.

Sursa de finanţare pentru modernizarea subsecţiunilor Braşov - Apaţa şi Caţa - Sighişoara, în lungime totală de 86 de kilometri, este asigurată din fonduri nerambursabile şi de la bugetul de stat, iar durata de execuţie va fi de 48 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Contractul prevede o gamă variată de lucrări de infrastructură şi suprastructură feroviară: terasamente, linii, consolidări poduri, podeţe, tuneluri, pasaje superioare, linie de contact, sistem de informare a călătorilor, energoalimentare, telecomunicaţii, comunicaţii pentru semnalizare, fibră optică, supraveghere video, instalaţii electrice, instalaţii sanitare, instalaţii termoventilaţie, apărări de maluri, semnalizare, protecţia mediului.

"Prin modernizarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare se asigură condiţii tehnice pentru circulaţia trenurilor de călători şi marfă cu viteze superioare de 160 km/ h pentru trenurile de călători şi de 120 km/ h pentru trenurile de marfă, creşterea gradului de confort şi de siguranţă a traficului feroviar", subliniază CFR SA.

Blocajul în care se găsește proiectul riscă să se prelungească și să ducă la pierderea fondurilor alocate de Comisia Europeană pentru calea ferată din România.