CHAMPIONS LEAGUE LIVE. Juventus - Manchester United, ŞOCUL ZILEI! Programul complet al meciurilor de MIERCURI şi transmisiile TV

CHAMPIONS LEAGUE LIVE. Programul complet al meciurilor de MIERCURI şi transmisiile TV

Grupa E

22:00 Bayern Munchen - AEK Atena (Digi Sport 4, Telekom Sport 3)

22:00 Benfica Lisabona - Ajax Amsterdam

Clasament: 1. Ajax 7p, 2. Bayern 7p, 3. Benfica 3p, 4. AEK Atena 0p.

Grupa F

22:00 Olympique Lyon - Hoffenheim

22:00 Manchester City - Sahtior Donetk (Digi Sport 3, Telekom Sport 4)

Clasament: 1. Manchester City 6p, 2. Lyon 5p, 3. Hoffenheim 2p, 4. Sahtior 2p.

Grupa G

19:55 TSKA Moscova - AS Roma (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

22:00 Viktoria Plzen - Real Madrid (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

Clasament: 1. AS Roma 6p, 2. Real Madrid 6p, 3. TSKA Moscova 4p, 4. Viktoria Plzen 1p.

Grupa H

19:55 Valencia - Young Boys Berna (Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)

22:00 Juventus Torino - Manchester United (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)

Clasament: 1. Juventus 9p, 2. Manchester United 4p, 3. Valencia 2p, 4. Young Boys 1p.