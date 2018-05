Cineastul Michael Moore vrea să recupereze un documentar despre Donald Trump

În urma izbucnirii scandalului sexual care îl are în centru pe Harvey Weinstein, cineastul american şi reprezentanţii lui încearcă să recupereze proiectul, care nu a făcut parte din bunurile The Weinstein Company scoase la licitaţie.



Titlul documentarului face referire la ziua în care Donald Trump a fost declarat preşedinte al Statelor Unite - 9 noiembrie 2016.



Fraţii Harvey şi Bob Weinstein au fost cei care au lansat „Fahrenheit ‪9/11” în 2004, peliculă a lui Moore despre administraţia George W. Bush care a generat încasări de peste 200 de milioane de dolari în întreaga lume şi care a fost recompensată cu Palme d’Or, potrivit news.ro



Noul proiect a fost prezentat la Festivalul de Film de la Cannes, în luna mai 2017, vizând distribuirea internaţională. Acolo, fraţii Bob şi Harvey Weinstein au anunţat că au cumpărat personal drepturile internaţionale sub egida Fellowship Adventure Group.



Deşi se vehicula că filmul va avea premiera în vara anului trecut, Moore a ales să se ocupe de proiectul „The Terms of My Surrender”, lansat în august şi prezentat timp de 12 săptămâni pe Broadway.



Miercuri, cineastul premiat cu Oscar pentru „Bowling for Columbine” (2002) a publicat pe Twitter un avertisment la adresa lui Trump, dar şi a actriţei Roseanne Barr. Alături de mesaj, un videoclip extras din „The Roseanne Show”, în care apar Barr şi Trump, potrivit news.ro



„O ştiu pe Roseanne. Şi îl ştiu pe Trump. Sunt pe cale să regrete ziua în care m-au cunoscut...”, este mesajul lui Moore.



În clip, alături de cei doi, apare şi cineastul, lăudat de Donald Trump pentru filmul „Roger & Me” (1989), primul lui documentar, care critică General Motors şi şeful de atunci al companiei, Roger Smith. Preşedintele american afirma la acel moment: „Sper că nu va face unul şi despre mine”.