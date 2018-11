Ciprian Marica, reacţie vehementă: "Am înstrăinat pământul, apa, gazele, tot ce se putea!" Ce l-a scos din minţi pe fostul fotbalist

Ciprian Marica nu înţelege lipsa de interes față de sport în general și fotbal în particular a celor care conduc România.

"Iată că ungurii pot să facă la ei și să facă și la noi. Un guvern străin își crește fotbaliștii în inima României! Bravo lor! Noi am pustiit tot! Am distrus cluburi, branduri, baze sportive, terenuri, stadioane, săli! Am pus biruri, am pus piedici de toate felurile celor care au încercat să mai facă ceva! Aproape că am ras de pe suprafața țării urmele unui fenomen social, de la bază la vârf!

Străinii construiesc însă la noi în țară. Fac baze sportive, educație sportivă, vor crește la noi fotbaliști pentru țările lor! Ne mai miră? Am înstrăinat pământul, apa, gazele, tot ce se putea! Vom înstrăina și aerul, dacă va fi posibil. Încă o dată felicitări guvernului maghiar pentru sprijinul acordat sportului. La noi, un fenomen social care aducea atâta bucurie românilor a fost ajutat să dispară! Fotbalul, sportul în totalitate!

Vorbesc despre fotbal pentru că mie mi-a dat educație, prieteni, bunăstare materială și putea da asta multor români. Fotbalul m-a făcut ceea ce sunt acum. Și acum mă doare inima să văd cum alții construiesc și noi distrugem! Până când?", este mesajul postat de Ciprian Marica pe Facebook.

Reacţia fostului internaţional vine după ce Guvernul de la Budapesta a confirmat că susţine financiar două cluburi din România, Sepsi Sf. Gheorghe şi AFC Csikszereda, care au primit în acest an câte 3,2 milioane de euro.