Cîţi parteneri sexuali ar trebui să ai într-o viata. Ce spun specialiştii, de ce bărbaţii sunt în avantaj

14 este limita de parteneri sexuali din trecut pentru femei, iar pentru barabti 15. Mai mult decat atat, oamenii cred ca ar putea fi un comportament destul de promiscuu, iar studiile arata ca acestia tind sa exagereze cand vine vorba de partenerii sexuali din trecut.

I-ai spune noului partener de viata cu cate persoane ai avut experiente sexuale in trecut?

Persoanele care au trecut printr-o perioada mai tumultoasa a vietii pe plan sexual tind sa pastreze pentru ei aceste detalii sau sa minta. Raportul a arata faptul ca numarul partenerilor sexuali “dorit” de femei este pana in 14, iar pentru barbati pana in 15.

Desi suntem in 2016, iar unii cred ca este un subiect depasit pentru vremurile in care traim, s-a dovedit faptul ca istoria ta sexuala poate afecta modul in care cineva te percepe. Chiar daca standardele sunt destul de apropiate, atat femeile cat si barbatii prefera ca partenerul lor de viata sa nu fi avut in trecut un numar foarte mare de aventuri.

Totusi, n cazul in care ai prea putini parteneri iti poti pierde apetitlul sexual. Sondajul realizat de Superdrug Online Doctor arata faptul ca persoanele care au avut un numar redus de parteneri sunt mai conservatoare din punct de vedere sexual.

Media optima a partenerilor sexuali atat pentru barbati cat si pentru femei, conform studiilor, este de 7.