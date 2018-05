Clipe grele pentru Cristian Pomohaci. Ce a păţit fostul preot-cântăreţ

Astfel, fostul preot a fost invitat să cânte la ziua unei comune din judeţul Galaţi, alături de el pe scenă fiind invitaţi şi Vali Jijelie şi Laura Lavric, potrivit antena3.ro. Anunţul a fost făcut de Primărie pe internet, acolo unde oamenii au început să reacţioneze. Dacă unii au fost încântaţi că ar putea avea şansa să-l vadă pe artist în comuna lor, alţii s-au declarat revoltaţi de chemarea lui Cristian Pomohaci la petrecere.

Citeşte şi Fostul părinte Cristian Pomohaci, audiat la Parchetul General într-un nou dosar

Sătenii s-au declarat revoltaţi de scandalul în care este implicat Cristian Pomohaci şi nici nu au vrut să audă de posibilitatea ca acesta să cânte la ziua comunei lor. În urma reacţiilor care au avut loc, primarul a fost nevoit să-l dea afară din concert, mai ales că oamenii ameninţaseră că vor veni cu ouă la ei.

"Având în vedere de reacțiile cetățenilor, am căutat să evităm un eventual scandal. Am fost anunțați că se pregătesc oameni care vin să arunce cu ouă în el. Când l-am invitat, am ținut cont de calitățile lui vocale, însă oamenii s-au împotrivit. Pomohaci cerea 1.000 de euro pentru prestație", a declarat primarul comunei Tulucești.