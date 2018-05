CM 2018. Surpriză uriaşă, Nainggolan nu a fost convocat. Fotbalistul şi-a anunţat retragerea din naţionala Belgiei

"Am avut o conversaţie sinceră şi directă cu Radja Nainggolan, iar el este capabil să-şi asume această decizie. Este un mare jucător, însă absenţa lui se explică foarte clar, prin motive tactice. L-am sunat ieri (duminică - n.red.) şi am stat mult de vorbă, am avut o discuţie constructivă. Este o decizie foarte dificilă", a declarat Roberto Martinez.

Acesta a precizat că va comunica pe 4 iunie lista definitivă cu cei 23 de jucători care vor participa la turneul final din Rusia. "Selecţionata urmează să fie definitivată pe 4 iunie. În funcţie de numărul de minute jucate, de nivelul de oboseală, va trebui să vedem cine va fi pregătit", a subliniat tehnicianul spaniol. În urma acestei decizii, Nainggolan şi-a anunţat retragerea din echipa naţională. ''Fără tragere de inimă, cariera mea internaţională a ajuns la sfârşit, a scris Nainggolan, 29 ani, pe contul său de Instagram. Am făcut mereu totul ca să-mi pot reprezenta ţara. Dar să fii tu însuţi poate fi deranjant. Din nefericire, să fie real nu este suficient pentru unii oameni'', a scris fotbalistul.

Belgia va evolua în Grupa G la Cupa Mondială 2018, urmând să înfrunte selecţionatele Panama (18 iunie, la Soci), Tunisia (23 iunie, la Moscova) şi Anglia (28 iunie, la Kaliningrad).

Lotul Belgiei:

Portari: Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Matz Sels (Newcastle United);

Fundaşi: Toby Alderweireld (Tottenham), Christian Kabasele (Watford), Jordan Lukaku (Lazio), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham), Laurent Ciman (Los Angeles FC), Dedryck Boyata (Celtic), Vincent Kompany (Manchester City);

Mijlocaşi: Marouane Fellaini (Manchester United), Axel Witsel (Tianjin Taida), Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Leander Dendoncker (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Moenchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Youri Tielemans (Monaco);

Atacanţi: Moussa Dembele (Celtic), Michy Batshuayi (Chelsea/Borussia Dortmund), Christian Benteke (Crystal Palace), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli).