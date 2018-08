Connect-R, mesaj incredibil pentru Misha, soţia lui. "Să renunţi la orgoliul tău, în certurile cu soţul tău...."

Connect-R este mândru de soţia şi fiica lui, scrie spynews.ro. Misha este tot timpul alături de Maya şi o creşte aşa cum ştie ea mai bine. Blondina a renunţat la cariera ei, momentan, pentru a-i putea fi alături tot timpul fiicei sale.

Citeşte şi Connect-R a recunoscut că e BOLNAV. "Asta este! Toţi mă întreabă..."

"Se spune că o fată devine femeie atunci când își începe viața sexuală! Eu zic ca devine femeie atunci când naște duh! Atunci când dă viață! Și totuși multe fete nasc copii, dar nu devin mame! Mamă ești atunci cand reușești să-ti dai seama că, copilul tău are nevoie de tine mai mult decât ai tu nevoie de tine. Mama înseamnă să ai timpanele pregătite pentru a suporta țipetele copilului tău, atunci când urletul e singurul vocabular pe care copilul tău îl cunoaște. Mama înseamnă sa renunți, bineințeles provizoriu, la cariera ta, la facultate, la ieșirile in club, la tot felul de distracții de fetițe! Și să stai seara să-ți adormi copilul! Să-i spui povesti ca să aibă vise frumoase! Să te poți trezi dimineața, ca să-i faci pachet pentru grădinița, să stai să-ți îngrijești îngerașul când e răcit, sau are otită! Să renunți la orgoliul tău, în certurile cu soțul tău, doar pentru liniștea copilului tău! Practic la finalul zilei, el, copilul tău, sa fie tot ce contează pentru tine! Nu e mama cea care dă viața unui copil, ci mai degrabă cea care-și dă viață pentru copil!! Mulțumesc, Misha pentru că ești mama, pentru că eşti îngerul copilului nostru", a scris Connect-R.