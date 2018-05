Constantin Budescu rămâne la FCSB. Denis Alibec, făcut vinovat pentru ratarea titlului. "Trebuia să-l lichidez de mult"

Budescu vrea să rămână la FCSB, neluând în calcul oferta CFR-ului, scrie digisport.ro. Becali pare să fi făcut "pace" cu mijlocaşul ofensiv, pe care îl doreşte în continuare în lotul formaţiei sale.

Citeşte şi Gigi Becali, prima reacţie după ratarea titlului în Liga 1: Am avut patru meciuri cu CFR-ul şi în niciunul nu am condus

"Lui Budescu n-ai ce să-i spui. Și azi, dacă nu era el, nu mai câștigam meciul. Trebuie să întărim echipa cu jucători care au forță, care au putere. CFR nu are valoarea noastră ca și jucători, dar are bărbăție, are putere, are forță. Dacă în meciurile tari ai emoții și nu ai putere și tărie de caracter, înseamnă că nu ai valoare", a spus Becali.

În schimb, Alibec e istorie pentru FCSB, lucru confirmat încă o dată de patron. El a recunoscut că Dică a vrut să renunţe la vârf de mult timp, însă Gigi a intervenit pentru a-l titulariza, în speranţa că îşi va recupera banii daţi pe el.

"Eu sunt vinovatul pentru acest sezon din cauză că l-am pus căpitan pe Alibec și am fost lacom de bani. Trebuia să-l lichidez de mult. Numai că tot ziceam, hai că poate iau banii, că am dat atât pe el, și tot încearcă-l că poate iau banii. La Iași n-a făcut nimic. După mine, Alibec n-a uitat fotbalul. Nu pot să-i reproșez nimic lui Meme Stoica. Lui Dică, n-am nici lui ce să-i reproșez. O să-mi spună, băi, ți-am zis că vreau să-l dau afară pe Alibec. Meme îmi zicea că el știe mult fotbal, dar ce știe la antrenament nu face echipa pe teren. Eu nu vreau să reproșez la nimeni nimic. Eu sunt vinovat că trebuia să-i las să termine cu Alibec de la început. N-am avut putere să câștigăm campionatul", a mai spus latifundiarul.

Un gol în 20 de meciuri are Denis Alibec în Liga 1 în acest sezon, cel mai slab din întreaga sa carieră. În Europa i-a mers ceva mai bine: a marcat două goluri cu Viktoria Plzen: unul în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, când FCSB a câștigat cu 4-1 în Cehia și unul în victoria cu 3-0 a roș-albaștrilor de pe teren propriu, din prima etapă a Grupei G din Europa League.