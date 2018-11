CONTESTAŢII REZIDENTIAT 2018: Când se anunţă REZULTATE FINALE REZIDENTIAT 2018. Repartiţia studenţilor

CONTESTAŢII REZIDENTIAT 2018, REZULTATE FINALE REZIDENTIAT 2018: Dupa anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectiva, seful de sala, in prezenta a 3 candidati, ambaleaza si sigileaza plicul cu grilele corectate si memory-stick, care a fost codificata informatic. Coletele vor fi puse in saci si sigilate in prezenta celor 3 candidati.

Sacii vor fi transportati la sediul Comisiei Locale de concurs. Camerele unde se vor depozita sacii vor fi sigilate de presedintele Comisiei Locare de concurs.

Grila corectă / domeniu de concurs / tip caiet

Nr. Caiet tip MEDICINA MEDICINA DENTARA FARMACIE 1 Caiet tip A descarca descarca descarca 2 Caiet tip B descarca descarca descarca 3 Caiet tip C descarca descarca descarca 4 Caiet tip D descarca descarca descarca





Eventualele contestatii privind raspunsurile corecte sunt depuse de candidati pana la ora 16,00 in ziua de 19 noiembrie 2018. Contestatiile se depun la sediul Comisiei locale de concurs anuntat pe site-ul universitatii de medicina si farmacie unde a fost sustinut concursul.

Comisia locala de concurs centralizeaza contestatiile depuse si le inainteaza comisiei centrale de rezidentiat in termen de doua ore de la expirarea termenului de depunere. Comisia centrala de rezidentiat analizeaza si comunica raspunsurile corecte ramase definitive, in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte ramase definitiva se face prin publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie si prin afisarea la sediul comisiei locale de concurs si constituie raspuns la contestatiile primite.

In urma analizarii contestatiilor si stabilirii grilei corecte ramase definitiva, punctajele comunicate in sali pot suferi modificari.

Daca in urma contestarii intrebarilor comisia apreciaza ca exista intrebari care prezinta vicii de formulare, aceste intrebari sunt anulate (hotararea luata urmand a fi consemnata intr-un proces-verbal semnat de toti responsabilii grupurilor de lucru). Anularea intrebarilor duce la anularea punctelor acordate la intrebarile respective pentru toti candidatii.

Rezidentiat 2018 -lamuriri asupra modului de corectura si punctare

Grila candidatului va fi corectata in functie de o grila ideal rezolvata, completata de creatorul intrebarilor si care este adusa in sala in plic sigilat la terminarea concursului, inainte de inceperea corecturii. Aceasta este prima grila citita de scanner.

Caietele de concurs au un numar de 200 intrebari pentru fiecare domeniu. Toate intrebarile de concurs sunt elaborate de comisiile de specialisti stabilite de presedintele Comisiei Comune Centrale si sunt diferite de cele deja publicate.

Cele 200 de intrebari de concurs sunt de doua tipuri, astfel:

a) 25% din total sunt intrebari tip complement simplu, cu un singur raspuns corect posibil din 5; se noteaza fiecare intrebare cu raspuns corect cu 4 puncte; daca la aceste intrebari candidatii marcheaza mai mult sau mai putin de un raspuns corect, intrebarea se anuleaza (punctaj 0);

b) 75% din total sunt intrebari tip complement multiplu cu 2 – 4 raspunsuri corecte, fiecare intrebare cu raspunsuri corecte este notata cu 5 puncte; daca la aceste intrebari candidatul marcheaza mai putin de 2 sau mai mult de 4 raspunsuri, intrebarea se anuleaza (punctaj 0).

In caietul de concurs se precizeaza intrebarile de tip complement simplu si intrebarile de tip complement multiplu.

Exemplu de punctare:

A B C D E = intrebare cu doua raspunsuri corecte A si C

In cazul in care marcheaza corect A si C, primeste 5 puncte, astfel:

A B C D E

x x

1 1 1 1 1 = 5 puncte;

A B C D E x x 1 1 1 1 1 = 5 puncte; In cazul in care marcheaza A si B, primeste 3 puncte, astfel:

A B C D E

x x

1 0 0 1 1 = 3 puncte.

Departajarea candidatilor cu punctaje egale se face pe baza punctajului ponderat, care reprezinta calculul statistic in functie de raspunsurile corecte date de toti candidatii la intrebarea considerata a avea gradul de dificultate cel mai mare.

Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Aceasta proba consta din 100 de intrebari, din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcatuite cu 24 ore inainte de sustinerea probei, intr-un sediu securizat. Aceasta proba va avea loc in ziua de sambata, 24 nov.2018 , in centrul universitar Bucuresti. Corectura se face in mod electronic in sala de concurs, in prezenta candidatilor. Rezultatele vor fi folosite pentru alcatuirea unei ierarhizari a candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil. Candidatii care nu se prezinta la proba de departajare vor figura in clasificare in ordine alfabetica, dupa ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare.

Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxa.

Rezidentiat 2018 – Clasificarea candidatilor

Prelucrarea rezultatelor stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramasa definitiva se va face de catre o comisie de specialisti propusi de comisia locala de rezidentiat. Membrii acestei comisii nu au voie sa introduca sau sa scoata din sala respectiva nici un fel de material. In sala respectiva nu vor avea acces decat persoanele care formeaza comisia mentionata.

Inainte de alcatuirea clasificarilor, comisia desemnata la punctul 10.1, va proceda la desfacerea sacilor si verificarea continutului fiecarui colet, semnaland eventualele neconcordante.

Clasificarea pe domenii rezulta prin unificarea electronica a rezultatelor din toate centrele universitare in care s-a desfasurat concursul, stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva.

Clasificarea este nationala si se face pentru fiecare domeniu pentru care a fost organizat concursul.

Clasificarile prevazute la alin. (1) se vor afisa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro si pe paginile de internet ale celor 6 universitati de medicina si farmacie.

Rezidentiat 2018 – Alegerea posturilor si a locurilor pe specialitati si a centrului de pregatire:

Data afisarii clasificarilor pe domenii este anuntata in timp util prin mass-media si pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie si pe site-ul rezidentiat.ms.ro.

Alegerea locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face in aceeasi zi, prin teleconferinta, pe baza punctajului si a clasificarilor, la o data stabilita de comun acord intre Ministerul Sanatatii si universitatile de medicina si farmacie, in intervalul orar 9,00 – 21,00. Candidatii se vor putea prezenta in unul din centrele universitare: Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galati, Iasi, Oradea, Sibiu, Targu Mures sau Timisoara. Daca repartitia nu se finalizeaza in prima zi, va continua in ziua urmatoare, in acelasi interval orar, iar locurile si posturile ramase disponibile se vor afisa pe pagina de internet la sfarsitul primei zile de repartitie. In urma alegerii locului/postului si a centrului de pregatire in specialitate se vor inainta Ministerului Sanatatii listele nominale, inclusiv in format electronic, privind locurile/posturile, specialitatile si centrele alese si procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnaturile candidatilor), in termen de 3 zile lucratoare.

Lucrarile privind alegerea locurilor/posturilor publicate la concurs vor fi coordonate de presedintele comisiei centrale de rezidentiat. La sediul comisiei centrale de rezidentiat se va institui o comisie tehnica c- are va tine evidenta locurilor/posturilor alese.

La nivelul fiecarui centru universitar din cele nominalizate se vor instituii comisii de alegere formate din reprezentanti ai directiei de sanatate publica din judetul respectiv sau, dupa caz, ai Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti si ai institutiilor de invatamant superior cu profil medical in cauza. Comisiile vor fi formate din minimum 6 – 8 membri. Presedintele comisiei locale de alegere este desemnat de comisia locala de rezidentiat, iar vicepresedinte este directorul executiv al directiei de sanatate publica sau inlocuitorul legal al acestuia.

Candidatii sau imputernicitii acestora care nu sunt prezenti la data, ora si locul fixate pentru alegerea postului ori a locului in specialitate si a centrului de pregatire pierd drepturile conferite de concurs.

Candidatii care detin un titlu de specialist si aleg loc/post au obligatia ca in termen de 15 zile de la data incheierii contractului individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, dupa caz, sa depuna la Ministerul Sanatatii angajamentul de plata pentru cea de-a doua specialitate.

Plata taxei se face in lei, anual, in doua transe semestriale egale, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la inceputul semestrului. Neplata taxei in conditiile stipulate in angajamentul de plata atrage excluderea definitiva din programul de pregatire.

Candidatii prevazuti la alineatul precedent nu pot alege loc/post in specialitatea in care sunt deja confirmati prin ordin al ministrului sanatatii.

Candidatii care obtin punctajul minim prevazut la art. 4 alin. (2) si renunta la alegerea unui loc sau post, precum si cei care se claseaza in afara numarului de locuri/posturi publicate la concurs sunt declarati respinsi.

Locurile si posturile ramase neocupate in urma finalizarii alegerilor vor putea fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidentiat.