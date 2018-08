Coordonatorul jandarmilor de la mitingul din 10 august explică de ce unii aveau indicativul de pe cască acoperit

Indicativele de pe căştile unora dintre jandarmii care au intervenit la mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei erau acoperite cu bandă negră dintr-o problemă logistică, întrucât acele coduri nu mai corespundeau, a explicat marţi în Comisia de apărare din Camera Deputaţilor coordonatorul intervenţiei jandarmilor din Piaţa Victoriei, Laurenţiu Cazan.

""În ceea ce priveşte indicativele de pe mijloacele de protecţie, acele coduri de pe căşti, vreau să vă spun că la nivelul instituţiei noastre au fost efective care au venit în sprijin pe de-o parte, pe de altă parte şi în cadrul instituţiei noastre au fost reorganizări. Situaţiile sunt cunoscute, au fost discutate. Nu mai corespundea acel indicativ. (...) Aceste cazuri sunt analizate inclusive la nivelul Jandarmeriei. E o comisie internă. Sunt analizate. Bineînţeles că sunt avute în vedere şi de cei de la Parchetul Militar. Totuşi să nu uităm contextual. Vorbim de o acţiune a restabilirii ordinii publice. De fiecare dată, am făcut precizarea că am avut acţiuni violente progresive în Piaţa Victoriei. Am ajuns în situaţia în care nu doar cei doi colegi ai noştri au fost ultragiaţi, am avut oameni care efectiv au fost răniţi de aceste acte de violenţă împotriva lor", a declarat Laurenţiu Cazan, coordonatorul acţiunii jandarmilor din Piaţa Victoriei.

Coordonatorul acţiunii jandarmilor din Piaţa Victoriei a mai spus că în sprijinul jandarmilor din faţa Guvernului au venit colegi şi din alte judeţe.

"La nivelul instituţiei noastre au fost efective care au venit în sprijin pe de o parte. Nu e un impediment în identificarea acestor jandarmi care au acţionat. Chiar dacă au existat situaţii izolate nu este niciun impediment în identificarea lor", a mai precizat Cazan.

Carmen Dan, ministrul de Interne, a declarat marţi că, până în prezent, au fost identificate şase situaţii cu 10 jandarmi pasibili să fi comis fapte penale, iar Parchetul Militar va fi sesizat cu privire la aceste cazuri, în urma anchetei interne pe care Jandarmeria o desfăşoară cu privire la evenimentele din 10 august.

"Ancheta internă a Jandarmeriei continuă. (...) Structurile de specialitate au identificat şase cazuri în care 10 jandarmi din dispozitivul de ordine publică au fost semnalaţi ca posibili autori ai unor fapte de natură penală. Aceste constatări vor face obiectul sesizărilor din partea Jandarmeriei către Parchetul Militar. În măsura în care vom identifica noi situaţii, acesta este demersul legal pe care intenţionăm să îl ducem mai departe", a precizat Carmen Dan, la audierile din Comisia pentru apărare de la Camera Deputaţilor.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, maiorul Laurenţiu Cazan, coordonatorul intervenţiei jandarmilor din data de 10 august în Piaţa Victoriei, dar şi fostul şef al Janadrmeriei Sebastian Cucoş şi şeful DSU, Raed Arafat, s-au prezentat marţi la audieri la Comisia de apărare a Camerei Deputaţilor, în contextul în care mai mulţi parlametnari ai Opoziţiei au solicitat prezenţa ministrului de Interne pentru explicaţii despre protestele violente din 10 august.