Credit Europe Bank face angajări. Caută oameni care au cel puţin studii medii

Credit Europe Bank angajează pe postul de specialist vînzări credite ipotecare. Candidatul potrivit pentru acest post are minimum doi ani experienţă în vînzarea creditelor ipotecare, are studii superioare, e dispus la muncă pe teren. Are, de asemenea, foarte bune abilităţi de vînzare, de comunicare, relaţionare, are iniţiativă.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Credit Europe Bank angajează pe postul de Junior Relationship Manager.

Eşti potrivit pentru acest post dacă eşti debutant, dornic să înveţi, proactiv, dispus să lucrezi în weekend.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Credit Europe Bank angajează pe postul de universal teller.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii, experienţă similară în domeniul bancar, experienţă în realizarea tranzacţiilor în lei şi valută, ştie să lucreze în MS Office. E, de asemenea, serios, corect, atent la detalii.

Informaţii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Credit Europe Bank angajează pe postul de Relationship Manager Retail. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, minimum un an experienţă în vînzări, în domeniul financiar-bancar. E dispus la muncă pe teren, are abilităţi de comunicare şi de negociere.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Credit Europe Bank angajează pe postul de consilier juridic.

Candidatul potrivit pentru acest post e absolvent al Facultăţii de Drept, are minimum doi ani experienţă în domeniul juridic, într-o instituţie financiar-bancară sau non-bancară. Are, de asemenea, cunoştinţe solide de drept civil şi comercial, regulamente IBR BNR, şi legi specifice instituţiilor financiar-bancare sau non-bancare. Are, de asemenea, gîndire analitică, capacitate de sinteză, poate lucra cu termene-stînse, ştie să lucreze în MS Office.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la Credit Europe Bank o puteţi accesa la acest link.