Cristi Chivu, despre MARELE REGRET al VIEŢII. "Aş renunţa la toate trofeele, mai puţin Liga Campionilor, pentru asta!"

Cristian Chivu a spus că ar renunţa la majoritatea trofeelor cucerite pentru a schimba rezultatului barajului de tristă amintire cu Slovenia, din 2001.

"Am regretul că nu am participat la Campionatul Mondial. Sunt puţine regrete în fotbal şi le număr pe degete, iar o neparticipare la Mondial este unul dintre ele. Barajul cu Slovenia e unul dintre marile regrete pe care le port în suflet şi care, din când în când, mi se întorc în minte. Aş renunţa la multe lucruri şi la multe trofee pentru o participare la Mondial, dar nu şi la Liga Campionilor (n. red - trofeu câştigat cu Interul lui Mourinho, în 2011) pentru o simplă participare, căci despre asta vorbim", a declarat Cristi Chivu pentru site-ul eusunt12.ro.

Veste IMPRESIONANTĂ despre CRISTI CHIVU. Ce anunţă presa din Italia despre fostul căpitan al NAŢIONALEI

"Dacă m-aş putea întoarce în timp să schimb un scor, m-aş întoarce la Slovenia - România 2-1. Am avut posibilitatea în prima repriză, dar, din păcate, am fost puţin naivi şi am pierdut acel meci. În retur puteam câştiga, dar presiunea rezultatului, faptul că trebuia să marcăm, cu trecerea timpului am devenit agitaţi, ne-a costat acel contraatac şi acel gol. Dar ăsta e fotbalul! Din păcate, noi am fost de partea celor trimişi să-şi şteargă lacrimile de la ochi", a mai adăugat Cristi Chivu.